Кличко привезе з Тель-Авіва ідеї для «розумних» міст



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Саміт у Тель-Авіві відбувся в рамках технологічної виставки Muni-Expo «Глобальні рішення для «розумних» міст і муніципальної безпеки»

Кличко в Тель-Авіві підписав Меморандум з Промислово-інноваційною Палатою про співпрацю у втіленні новітніх технологій

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко взяв участь у першому ізраїльсько-українському муніципальному саміті – The Israeli Ukrainian Muni Summit 2019 – та підписав Меморандум про співробітництво між Асоціацією міст України та Промислово-інноваційною Палатою Ізраїль-Україна, а також про співпрацю між АМУ та Федерацією місцевих органів влади Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба київського голови.

У саміті, який відбувся в рамках технологічної виставки Muni-Expo «Глобальні рішення для «розумних» міст і муніципальної безпеки», взяли участь мери і делегації міст-членів Асоціації: Дніпра, Харкова, Житомира, Чернігова, Рівного, Вінниці, Маріуполя, Обухова та Вишневого.

«Тема безпеки у містах сьогодні дуже важлива для обох наших країн. Ми всі розуміємо, що безпека міст залежить від багатьох чинників: починаючи від якісних доріг, освітлення вулиць, забезпечення правопорядку - до безпеки кіберпростору, - зазначив Кличко на відкритті саміту. – В сучасному світі масштабність та кількість загроз, які постають перед містами, постійно зростає. Тому органи місцевого самоврядування повинні докладати максимум зусиль і залучати всі наявні ресурси та найсучасніші рішення. Сподіваюсь, що нинішній саміт стане майданчиком для пошуку інноваційних рішень у питаннях безпеки в наших містах та для залучення ізраїльських інвесторів до технологічних проектів у Києві, в Україні».

Він зауважив, що майже 4 роки Київ впроваджує систему Kyiv Smart City, в рамках якої, зокрема, реалізується проект «Безпечне місто». Майже 7 тисяч «розумних» камер вже встановлено в столиці. Зокрема, завдяки роботі цієї системи тільки в 2018 році вдалося розкрити більше 3 тисяч злочинів.

«В результаті реалізації проекту «Безпечне місто» злочинність у столиці зменшилася на 37%. Зокрема, знайшли на 31% більше викрадених авто. А також понад 100 людей – як злочинців, так і зниклих. Зафіксували 6 тисяч ДТП», - наголосив Кличко.

Мер Києва взяв участь в панельній дискусії: «Міська безпека та розумне місто в Україні: проблеми та рішення. Співпраця між Ізраїлем та Україною».

У саміті, зокрема, взяли участь мери ізраїльських міст, представники уряду, дипломатичного корпусу, бізнесу Ізраїлю, Федерації місцевих органів влади в Ізраїлі, Торгово-промислової палати Ізраїль-Україна.

Також у Тель-Авіві Кличко зустрівся з керівниками компаній, які втілюють технологічні рішення для муніципального управління. Зокрема, детально ознайомився з розробками ізраїльської компанії, з якою Київ вже веде переговори про співпрацю. Йдеться про втілення в столиці України проекту єдиної платформи для реагування на звернення киян щодо проблем в різних сферах - від ЖКГ, до медичної допомоги, рятувальних та інших служб міста.

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