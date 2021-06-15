  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві з’явився ще один громадський простір Vcentri Hub (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У приміщенні&nbsp;Vcentri Hub&nbsp;можна проводити різного роду заходи, круглі столи, громадські обговорення, обмінюватися думками і ділитися досвідом - У Києві з’явився ще один громадський простір Vcentri Hub (фото)
    У приміщенні Vcentri Hub можна проводити різного роду заходи, круглі столи, громадські обговорення, обмінюватися думками і ділитися досвідом
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Новий відкритий простір загальною площею близько 200 кв. м є повністю інклюзивним

    Мер Києва Віталій Кличко відкрив новий громадський простір Vcentri Hub в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

    «Приємно, що в нашому місті з’являються такі громадські простори. Це місце – ще один майданчик для ефективної взаємодії влади, громади, представників освітнього середовища, соціально відповідального бізнесу та міжнародних партнерів. Створення подібних безоплатних офісів у форматі «openspace» є важливим спільним проєктом міської влади, об’єднань громадян та жителів столиці», – наголосив Кличко.

    У приміщенні Vcentri Hub можна проводити різного роду заходи, круглі столи, громадські обговорення, обмінюватися думками і ділитися досвідом.

    Організовуватимуть у Vcentri Hub і семінари для тих мешканців району, які хочуть створити ОСББ, зареєструвати громадську організацію чи благодійний фонд. Також тут можна буде отримати юридичні та фінансові консультації.

    Мер столиці нагадав, що в березні минулого року в столиці відкрили перший муніципальний громадський простір Vcentri Hub – на вулиці Володимирській, 51Б.

    І саме великий запит від громадськості спонукав до розповсюдження такої практики на інші райони міста.

    «Сьогодні ми відкриваємо Vcentri Hub в Оболонському районі не випадково. Місцеві жителі активні у розвитку свого району та спільно вирішують локальні проблеми разом із владою. Гарним прикладом є парк «Наталка», створення якого стало результатом активності місцевої громади», - зазначив Кличко.

    Новий відкритий простір загальною площею близько 200 кв. м є повністю інклюзивним. Приміщення умовно розділене на декілька зон: є окрема дитяча кімната, коворкінг-зона, meeting-room, кімната для роботи Громадської ради району. Хаб оснащений усім обладнанням, необхідним для проведення різного роду заходів: проєктор та екрани, мережа Wi-Fi, сучасна система клімат-контролю.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Києві з’явився ще один громадський простір Vcentri Hub (фото)
    У Києві з’явився ще один громадський простір Vcentri Hub (фото)
    У Києві з’явився ще один громадський простір Vcentri Hub (фото)
    У Києві з’явився ще один громадський простір Vcentri Hub (фото)
    У Києві з’явився ще один громадський простір Vcentri Hub (фото)

    «Сподіваюся, що цей хаб стане місцем, де влада та громада району спільно будуть знаходити нові цікаві ідеї та рішення для розвитку Оболоні, для розвитку нашого міста», – підкреслив Кличко.

    Теги: Віталій Кличко Київ громада кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві з’явився ще один громадський простір Vcentri Hub (фото)