У Києві з’явився ще один громадський простір Vcentri Hub (фото)

У приміщенні Vcentri Hub можна проводити різного роду заходи, круглі столи, громадські обговорення, обмінюватися думками і ділитися досвідом

Новий відкритий простір загальною площею близько 200 кв. м є повністю інклюзивним

Мер Києва Віталій Кличко відкрив новий громадський простір Vcentri Hub в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

«Приємно, що в нашому місті з’являються такі громадські простори. Це місце – ще один майданчик для ефективної взаємодії влади, громади, представників освітнього середовища, соціально відповідального бізнесу та міжнародних партнерів. Створення подібних безоплатних офісів у форматі «openspace» є важливим спільним проєктом міської влади, об’єднань громадян та жителів столиці», – наголосив Кличко.

У приміщенні Vcentri Hub можна проводити різного роду заходи, круглі столи, громадські обговорення, обмінюватися думками і ділитися досвідом.

Організовуватимуть у Vcentri Hub і семінари для тих мешканців району, які хочуть створити ОСББ, зареєструвати громадську організацію чи благодійний фонд. Також тут можна буде отримати юридичні та фінансові консультації.

Мер столиці нагадав, що в березні минулого року в столиці відкрили перший муніципальний громадський простір Vcentri Hub – на вулиці Володимирській, 51Б.

І саме великий запит від громадськості спонукав до розповсюдження такої практики на інші райони міста.

«Сьогодні ми відкриваємо Vcentri Hub в Оболонському районі не випадково. Місцеві жителі активні у розвитку свого району та спільно вирішують локальні проблеми разом із владою. Гарним прикладом є парк «Наталка», створення якого стало результатом активності місцевої громади», - зазначив Кличко.

Новий відкритий простір загальною площею близько 200 кв. м є повністю інклюзивним. Приміщення умовно розділене на декілька зон: є окрема дитяча кімната, коворкінг-зона, meeting-room, кімната для роботи Громадської ради району. Хаб оснащений усім обладнанням, необхідним для проведення різного роду заходів: проєктор та екрани, мережа Wi-Fi, сучасна система клімат-контролю.

«Сподіваюся, що цей хаб стане місцем, де влада та громада району спільно будуть знаходити нові цікаві ідеї та рішення для розвитку Оболоні, для розвитку нашого міста», – підкреслив Кличко.