Кличко проінспектував оновлення двох шляхопроводів на Оболоні і показав, що вже зроблено

На початку лютого було розпочато капремонт аварійного шляхопроводу через залізничну колію по вул. Полярній

Кличко зауважив, що обидва обʼєкти ремонтують поетапно, не перекриваючи руху транспорту

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває оновлення двох важливих об’єктів транспортної інфраструктури столиці – шляхопроводів на Оболоні, які ввели в експлуатацію понад 40 років тому і з того часу капітально не ремонтували. Про це очільник столиці повідомив у Telegram.

Кличко перевірив, як триває оновлення шляхопроводів на Оболоні фото: Віталій Кличко, Telegram

фото: Віталій Кличко, Telegram

Мер Києва нагадав, що ремонт аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Лугової і Богатирської «Київавтодор» розпочав у липні 2024, уже відремонтовано одну частину. Триває оновлення протилежної – будівельники демонтували старе мостове полотно, балки прогонових будов, підсилили опори.

фото: Віталій Кличко, Telegram

«Влаштовують на об'єкті нове освітлення, огорожі, тротуари, велодоріжки. Завершити роботи мають до літа», - повідомив Кличко.

Капремонт аварійного шляхопроводу через залізничну колію по вул. Полярній фото: Віталій Кличко, Telegram

Капремонт аварійного шляхопроводу через залізничну колію по вул. Полярній фото: Віталій Кличко, Telegram

фото: Віталій Кличко, Telegram

Також на початку лютого було розпочато капремонт ще одного аварійного шляхопроводу – через залізничну колію по вул. Полярній. Тут, за словами мера, оновлять конструкції мосту, дорожнє покриття, освітлення, підземний перехід та велоінфраструктуру (1,3 км). Комплекс робіт на об’єкті мають завершити до кінця 2025-го.

Кличко зауважив, що обидва обʼєкти ремонтують поетапно, не перекриваючи руху транспорту. Всі роботи виконують з урахуванням принципів безбар’єрності.

Главком писав, що з 31 січня до 10 травня буде обмежений рух вулицею Полярною в напрямку від вулиці Лебединської до вулиці Сім’ї Кульженків. За інформацією «Київавтодору», у цей період дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід через залізничну колію на вулиці Полярній. Роботи виконуватимуть поетапно – зі збереженням руху транспорту в обох напрямках. На час проведення робіт рух транспорту в обох напрямках здійснюватиметься протилежною частиною шляхопроводу.

До слова, міст через річку Тетерів відновлюють в межах пілотного проєкту з відбудови шести мостів у Київській області із залученням фінансування з боку UK Export Finance (UKEF), три мости з них вже зведені. Про капітальний ремонт мосту через річку Тетерів повідомив директор Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Нічик. Він розповів, що міст на дорозі Т-10-05 Іванків – /М-07/ завдовжки 300 метрів, який був побудований у 1972 році, зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. У результаті влучань одна залізобетонна прогонова будова була зруйнована повністю, решта – частково пошкоджені. Наразі на об'єкті демонтовано зруйновані прогонові будови та залізобетонні плити, завершено розбирання одного з прогонів. На проїзній частині виконано роботи з розбирання асфальтобетонного покриття, демонтовано металеві перила та бетонні тротуари.