Кличко розповів коли і якою вакциною буде щепитися від коронавірусу

Мер Києва погодився вакцинуватися публічно – в телеефірі

Київський міський голова Віталій Кличко буде вакцинуватися від коронавірусу препаратом, який закупить безпосередньо місто.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24», відповідаючи на запитання, чи буде він вакцинуватися CoviShield, щоб показати приклад жителям столиці.

«Що стосується мене, я перехворів на Covid-19, маю достатньо високий рівень антитіл. Тому вважаю, що можу почекати. Але якщо прийде вакцина, яку місто закупить, я обов’язково покажу свій приклад. Буду звертатися до медиків, до киян, щоб вони також долучалися до цього», – сказав Кличко.

Він зазначив, що у столиці велика кількість людей ще не перехворіли. Водночас місто з великою кількістю населення має високий ризик поширення інфекції, тому в Києві потрібна масова вакцинація.

Мер Києва погодився вакцинуватися публічно – в телеефірі.

Нагадаємо, 22 січня Кличко заявив, що столиця готова закупити вакцину проти коронавірусу за кошти міського бюджету.

За словами Кличка, столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

Йдеться про те, щоб придбати 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян.

За його словами, насамперед захищатимуть найуразливіші категорії населення: лікарів, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ, правоохоронців, рятувальників та інших.

Мер зазначив, що для вказаних категорій щеплення буде безплатний.

11 лютого Київрада виділила 140 млн грн з міського бюджету на закупівлю протиковідної вакцини для проведення щеплень жителям столиці, що належать до найуразливіших категорій.