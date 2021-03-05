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    Кличко розповів коли і якою вакциною буде щепитися від коронавірусу

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    Віталій Кличко дочекається вакцини, яку купить місто - Кличко розповів коли і якою вакциною буде щепитися від коронавірусу
    Віталій Кличко дочекається вакцини, яку купить місто
    Фото з відкритих джерел

    Мер Києва погодився вакцинуватися публічно – в телеефірі

    Київський міський голова Віталій Кличко буде вакцинуватися від коронавірусу препаратом, який закупить безпосередньо місто.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24», відповідаючи на запитання, чи буде він вакцинуватися CoviShield, щоб показати приклад жителям столиці.

    «Що стосується мене, я перехворів на Covid-19, маю достатньо високий рівень антитіл. Тому вважаю, що можу почекати. Але якщо прийде вакцина, яку місто закупить, я обов’язково покажу свій приклад. Буду звертатися до медиків, до киян, щоб вони також долучалися до цього», – сказав Кличко.

    Він зазначив, що у столиці велика кількість людей ще не перехворіли. Водночас місто з великою кількістю населення має високий ризик поширення інфекції, тому в Києві потрібна масова вакцинація.

    Мер Києва погодився вакцинуватися публічно – в телеефірі.

    Нагадаємо, 22 січня Кличко заявив, що столиця готова закупити вакцину проти коронавірусу за кошти міського бюджету.

    За словами Кличка, столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

    Йдеться про те, щоб придбати 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян.

    За його словами, насамперед захищатимуть найуразливіші категорії населення: лікарів, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ, правоохоронців, рятувальників та інших.

    Мер зазначив, що для вказаних категорій щеплення буде безплатний.

    11 лютого Київрада виділила 140 млн грн з міського бюджету на закупівлю протиковідної вакцини для проведення щеплень жителям столиці, що належать до найуразливіших категорій.

    Теги: Віталій Кличко Київрада щеплення вакцинація місто влада столиця населення коронавірус
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