Кличко розповів про головне завдання столичної влади на 2018 рік

Хаотичне паркування на вулицях Києва призводить до критичної ситуації на дорогах

Поточний рік стане ключовим у наведенні порядку в сфері паркування в столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє «Главком». Він нагадав, що парламент нарешті ухвалив у цілому закон щодо паркування, який дає повноваження місцевій владі навести лад із паркуванням на вулицях міст.



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Хаотичне паркування на вулицях Києва призводить до критичної ситуації на дорогах

Поточний рік стане ключовим у наведенні порядку в сфері паркування в столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє «Главком».

Він нагадав, що парламент нарешті ухвалив у цілому закон щодо паркування, який дає повноваження місцевій владі навести лад із паркуванням на вулицях міст.

Віталій Кличко зауважив, що нині в Києві ми спостерігаємо хаотичне паркування, оскільки водії кидають свої автівки в заборонених місцях для паркування. За його словами, багато паркінгів порожні тому, що кожен водій керується логікою – чому я повинен платити за паркінг, коли я можу залишити свою автівку де завгодно і мені за це нічого не буде.

Мер Києва наголосив, що відсутність відповідальності за хаотичне паркування на вулицях міст призвела до критичної ситуації на дорогах.

«Дуже часто ми бачимо, що з обох боків вулиць запарковані автівки. Паркуються на тротуарах і людям складно пересуватися. Тому нам потрібно виправляти ситуацію. І кожен безвідповідальний водій повинен знати – якщо він кидає автівку там, де це заборонено, він повинен сплачувати штраф», – підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, це змусить водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, паркуватися в належних місцях. Окрім того, переконаний мер, ухвалення закону про паркування дозволить залучити інвестиції в будівництво нових паркінгів, в тому числі перехоплюючих на околицях міст, та наповнювати місцеві бюджети.

Він нагадав, що закон вступить у дію через півроку з моменту його публікації.

«Це – і великий виклик для нас. Ми маємо систематизувати цю роботу. Ми будемо евакуйовувати автівки з тих місць, де вони припарковані з порушенням та заважають руху транспорту. Водій, який кинув автівку, отримає штраф – і фотофіксації для цього буде достатньо», – сказав Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що Київ першим серед українських міст зробив важливий крок – ввів повністю безготівковий розрахунок в оплаті за парковку.