ЗМІ: Кличка терміново прооперували



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Через погане самопочуття мер Києва Віталій Кличко терміново повернувся зі США

Меру столиці зробили операцію у київській лікарні

Мер Києва Віталій Кличко 13 січня терміново повернувся в українську столицю зі Сполучених Штатів Америки, де у нього будинок в Лос-Анджелесі (Каліфорнія).

Столичний голова прилетів рейсовим літаком і відразу вирушив до отоларинголога - у нього дуже сильно боліло вухо.

Як повідомляє «Страна», наразі Кличко перебуває в Олександрівській клінічній лікарні, де йому прооперували вухо. За даними видання, мер погано себе почував і приїхав до лікаря з високою температурою.

«Віталій Володимирович скасував всі зустрічі через погане самопочуття», - розповіли виданн в оточенні мера.

Коли випишуть Кличка з лікарні, поки невідомо.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

Як повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, дорожніми службами буде організовано альтернативний проїзд.

«Ця ділянка дороги буде перекрита. Буде опрацьовано маршрут об'їзду транспорту загального користування і приватного транспорту. План об'їзду буде розміщений в ЗМІ», - заявив Пантелеєв.

Також в «Київтеплоенерго» додали, що на аварійній ділянці дороги буде повністю знято асфальт.