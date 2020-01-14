Прорив тепломережі біля Ocean Plaza: поліція відкрила провадження



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Через прорив тепломережі під асфальт провалилася маршрутка Фото: ДСНС

Поліція проводить невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин події

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Вчора о 20:37 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у Голосіївському районі столиці на вулиці Антоновича стався прорив труби тепломережі. Внаслідок чого є постраждалі, частково затоплені поверх і підвальне приміщення торговельного центру, що знаходиться поруч. На виклик виїхали рятувальники, співробітники профільних служб, екіпажі «швидкої», наряди патрульної поліції, полку поліції особливого призначення № 2, слідчо-оперативні групи та працівники Голосіївського управління поліції», - розповіли в поліції.

За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270-1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі у рамках досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела. Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.