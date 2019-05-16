Кличко у шикарній вишиванці привітав українців зі святом (фото)



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Мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради

Мер Києва подякував депутатам міськради, до приєдналися до відзначення Дня вишиванки

Мер Києва Віталій Кличко розпочав засідання Київради з привітання українців з Днем вишиванки.

«Хочу привітати всіх з Днем вишиванки! Бачу, багато депутатів приєдналися до відзначення свята - прийшли в Київраду у вишиванках. Дякую вам за це!» - сказав Кличко, якого цитує прес-служба міського голови.

Мер зазначив, що приємно вражений кількістю людей, вбраних в національні сорочки, яких він побачив дорогою на роботу.

«Сьогодні вранці їхав на роботу, стільки людей на вулицях Києва в вишиванках - красиві і горді. Так приємно! - сказав Кличко. - Давайте шанувати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І демонструвати, що ми гідні українці перш за все своїми справами. Кожен у своїй професії, в тому, що він робить на благо України, на благо нашого міста! Зі святом вас!» - сказав Кличко.

Сам мер прийшов у Київраду теж у вишиванці. Сорочку з вишивкою білим по білому, за словами Кличка, подарували йому колись на Полтавщині.

Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня.

За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.

Народні депутати теж вбралися сьогодні у вишиванки. Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Верховної Ради.