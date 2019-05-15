Кличко відвідав університет, в стінах якого став кандидатом наук



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Мер Києва здійснив візит до Національного університету фізичного виховання і спорту України

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з абітурієнтами Національного університету фізичного виховання і спорту України, які зібралися на «День вступника». Про це повідомляє прес-служба міської голови.

Кличко відзначив, що для кожної молодої людини дуже важливо обрати справу в житті, яку вона любитиме, і в якій досягне успіху.

«Головне - наполегливо працювати і вірити в свою мрію. Адже немає нічого неможливого. Якщо ви насправді чогось прагнете - ви зможете цього досягти!» - звернувся до молоді Кличко.

Він зазначив, що йому завжди приємно приходити до університету фізичного виховання, адже колись він сам був його аспірантом, захищав тут кандидатську.

Під час візиту до університету мер Києва оглянув оновлений зал гімнастики, обладнаний за всіма екологічними стандартами, навчально-оздоровчий комплекс університету «Олімпійський стиль» із сучасними тренажерами і басейнами, зал боротьби.

За останніх 5 років кількість студентів Національного університету фізичного виховання і спорту України збільшилася у 2,5 рази. Раніше в університеті навчалося 2200 студентів, сьогодні – 5000. Відкрили тут і нові кафедри та факультети. Наприклад, факультет реабілітації. Сьогодні конкурс на цей факультет складає 10 чоловік на місце. З’явилися також нові спеціальності. Разом із медуніверситетом впровадили навчання за спеціальністю спортивного лікаря. А спільно з Національним університетом ім. Шевченка навчатимуть майбутніх спортивних журналістів.

За роки існування Національно університету фізичного виховання і спорту України його студенти та випускники завоювали 111 золотих олімпійських медалей, перемагали на чемпіонатах Європи та світу, стали відомими спортсменами.