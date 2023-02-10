Сили ППО збили над Одещиною 13 ракет

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Підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном 13 ракет. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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«Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. Зазначимо, що це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови.

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Зокрема співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Тоді це вже був третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.