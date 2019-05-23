Кличко влаштував розгін: звільнено керівників Департаменту соцполітики



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Директор Департаменту соцполітики КМДА Юрій Крикунов

Перевірка ефективності використання бюджетних коштів триває і в інших департаментах КМДА

Мер Києва Віталій Кличко звільнив директора Департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації та доручив звільнити директора тендерного комітету цього департаменту і керівників структурних підрозділів, причетних до порушень законодавства. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

Таке рішення ухвалене після проведення перевірки фінансово-господарської діяльності департаменту. Зокрема, і на підставі інформації, оприлюдненої в деяких ЗМІ та за зверненнями підприємців.

Під час перевірки, здійсненої Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, встановлені порушення, зокрема, тендерного законодавства, ігнорування принципів відкритості та прозорості, нехтування економією та ефективністю в роботі Департаменту соціальної політики.

Матеріали аудиторської перевірки спрямовані до правоохоронних органів для відповідного реагування.

«Кожен чиновник повинен розуміти, що прийшов працювати на громаду, а не на власну кишеню. І, відзначу, перевірка ефективності використання бюджетних коштів триває і в інших департаментах», - відзначив Кличко.

Як відомо, очолює Департамент соцполітики Юрій Крикунов.

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила, що екс-завідувач сектору з питань забезпечення засобами реабілітації Департаменту соціальної політики КМДА та головний спеціаліст цього ж сектору налагодили злочинний механізм вимагання у громадян, що мають групу інвалідності, неправомірної вигоди за отримання останніми дозволів на забезпечення легковими автомобілями на пільгових умовах. Зловмисників затримали «на гарячому» під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США. Загальна ж сума одержаної неправомірної вигоди склала 1000 дол. США

Нагадаємо також, що прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації, викритого у підбуренні до надання неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом шахрайства.