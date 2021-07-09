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    Кличко з блогером записали трек і увірвалися в музичні топи

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    Хіт про Кличка&nbsp;з&rsquo;явився на всіх цифрових майданчиках і в ефірах радіо - Кличко з блогером записали трек і увірвалися в музичні топи
    Хіт про Кличка з’явився на всіх цифрових майданчиках і в ефірах радіо
    Фото: скріншот із відео

    Хіт увійшов в тренди музичних хітпарадів

    У п'ятницю, 9 липня, хіт про мера Києва Віталія Кличка «Одного дня я стану мером», який створив відомий блогер та музикант Іван Марунич, з’явився на всіх цифрових майданчиках. Про це повідомляється в Telegram-каналі Кличка.

    Також трек презентували в ефірах радіо.

    Хіт увійшов в тренди музичних хітпарадів, зокрема, він потрапив у топ найкращих новинок Apple Music.

    Нагадаємо, український блогер та музикант Іван Марунич записав відеокліп «Я стану мером» та виклав відео в соцмережі Facebook.

    У ролику Марунич іронічно похизувався, що колись запустить потяги Інтерсіті на Троєщину, а також зазначив, що Кличко любить кататися вулицями столиці на велосипеді.

    Мер Києва Кличко оцінив кліп та записав у відповідь Маруничу короткий вірш.

    Теги: Віталій Кличко Київ музика мер
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    Кличко з блогером записали трек і увірвалися в музичні топи