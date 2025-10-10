Удар по столиці. ДТЕК повідомив, коли у киян зʼявиться світло

Через удари РФ по критичній інфраструктурі лівий берег Києва залишився без енергопостачання

Енергетики працюють над заживленням об’єктів критичної інфраструктури Києва

Уночі 10 жовтня Російська Федерація завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Частина столиці залишилася без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Енергетики працюють над відновленням живлення. Спершу підключать об’єкти критичної інфраструктури. «Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували двадцять осіб, дев'ять – травмовані, п’ятьох передано медикам. У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію – без займання та руйнувань.

До слова, у Києві рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами через складну енергетичну ситуацію. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Як повідомлялося, за вказівкою «Укренерго», на території Сумщини введено графіки аварійних відключень.