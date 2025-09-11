Мер Києва заявив про пограбування

Кличко заявив про підготовку обшуків і підозр для шістьох опозиційних депутатів Київради

Мер Києва Віталій Кличко заявив про підготовку обшуків і вручення підозр шістьом депутатам Київради, яких він назвав «опозиційними до центральної влади». За словами мера, слідчі дії стосуватимуться «безпідставного відшкодування коштів за відрядження» і є «політичним переслідуванням». Кличко переконаний, що це спроба дестабілізувати роботу Київради. Також він звинуватив центральну владу у «пограбуванні Києва», нагадавши про вилучення 8 млрд грн із міського бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Віталія Кличка.

Зокрема, Віталій Кличко під час сесії Київради заявив про підготовку обшуків і вручення підозр шістьом депутатам. За його словами, йдеться про Олександра Бродського («Батьківщина»), Віктора Домогальського («Удар»), Леоніда Ємця («Євросолідарність»), Вікторію Муху («Удар»), Володимира Андрусишина («Євросолідарність») і Григорія Маленка («Голос»).

Слідчі дії, за інформацією мера, стосуватимуться «безпідставного відшкодування коштів за відрядження». Він назвав це політичним переслідуванням і психологічним тиском.

«Робиться все, щоб Київрада не працювала. Щоб дестабілізувати роботу депутатського корпусу та заблокувати ухвалення важливих для життєзабезпечення столиці рішень», – сказав мер.

Кличко звернувся до правоохоронців і сказав, що за всі антизаконні дії, «які вони чинять за політичним замовленням», доведеться відповідати.

Кличко заявив про підготовку обшуків і підозр для шістьох опозиційних депутатів Київради скриншот допису Віталія Кличка

Також мер столиці заявив, що «відбулося фактично пограбування Києва».

«Законопроєкт, який передбачає вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, що ухвалив парламент і таки підписав президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону «Про столицю» і порушує права місцевого самоврядування», – наголосив Кличко.

Мер Києва нагадав, що звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням не підписувати законопроєкт, адже ці життєво важливі кошти були закладені в бюджеті столиці, зокрема, на виплати вчителям і медикам; на ремонти шкіл, садочків і лікарень; на забезпечення найнижчої в країні ціни на проїзд у комунальному транспорті, підтримку ЗСУ та реабілітацію військовослужбовців.

Мер столиці заявив, що «відбулося фактично пограбування Києва» скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №13439-3, який передбачає вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва. Ця сума має бути вилучена заднім числом – з 1 серпня до кінця 2025 року. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко 20 серпня. За словами мера столиці, кошти буде вилучено заднім числом – з 1 серпня до кінця року. Він нагадав, що минулого року столиця виділила понад 10 млрд грн на потреби захисників. У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Але тепер, пише міський голова, питання, чи вдасться це.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на масові підозри, вручені посадовцям Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств. Він назвав звинувачення «інформаційним димом». За словами Кличка, Київ із 2019 року постійно зазнає тиску з боку центральної влади, яка, на його думку, намагається дезорганізувати процеси управління містом. Він підкреслив, що такі дії перешкоджають навіть допомозі українським захисникам.

До слова, Державна аудиторська служба України планує розпочати ревізію Департаменту економіки та інвестицій КМДА. За словами голови Держаудитслужби Алли Басалаєвої, на перевірку вони йдуть попри те, що мер Києва Віталій Кличко їх «не запрошував».