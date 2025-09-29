У Києві яловича вирізка коштує до 2 тис. грн за кілограм: огляд цін
Мережа спеціалізованих магазинів «М’ясторія» пропонує яловичу вирізку за ціною 2 тис. грн за кілограм
У столичних магазинах фіксується значне зростання цін на яловичу вирізку – найдорожчу та найніжнішу частину яловичої туші. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Зокрема, у супермаркеті «Сільпо» охолоджена яловича вирізка з'явилася у продажу за ціною 999 грн за кіло.
Водночас ця ціна не є межею. Мережа спеціалізованих магазинів «М’ясторія» пропонує яловичу вирізку за ціною 2 тис. грн за кілограм.
У мережі супермаркетів Metro яловича вирізка коштує 1186.92 грн за кіло, а дозрівша – 1402.92 грн за кіло.
Значно дешевше можна купити яловичу вирізку у мережі «Варус» – там кіло м'яса коштує 749.90 грн.
На сайтах мереж супермаркетів «Екомаркет», Novus, «Мегамаркет» та «Фора» яловича вирізка не пропонується.
Яловича вирізка – найкраща і найдорожча частина яловичої туші. Цей м`яз майже не отримує за життя тварини фізичного навантаження, тому дуже ніжний. Ідеально підходить для швидкого обсмажування та приготування на грилі.
З тонкої частини вирізки готуються стейки філе-міньйон, з товстої частини – шатобріан. Головна частина вирізки використовується для виготовлення біфштексів. З тонких скибок виходять лангети. З сирої яловичої вирізки готують карпаччо.
Нагадаємо, в Україні відчутно подорожчав один з улюблених продуктів – сало. Зростання цін фіксується як у великих торгових мережах, так і на ринках. Середня споживча ціна на сало у серпні 2025 року зросла на 5,9% у порівнянні з липнем, досягнувши 185 грн за кілограм.
