У Києві яловича вирізка коштує до 2 тис. грн за кілограм: огляд цін

Мережа спеціалізованих магазинів «М’ясторія» пропонує яловичу вирізку за ціною 2 тис. грн за кілограм

У столичних магазинах фіксується значне зростання цін на яловичу вирізку – найдорожчу та найніжнішу частину яловичої туші. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, у супермаркеті «Сільпо» охолоджена яловича вирізка з'явилася у продажу за ціною 999 грн за кіло.

Водночас ця ціна не є межею. Мережа спеціалізованих магазинів «М’ясторія» пропонує яловичу вирізку за ціною 2 тис. грн за кілограм.

Яловича вирізка у мережі «М’ясторія» скриншот

У мережі супермаркетів Metro яловича вирізка коштує 1186.92 грн за кіло, а дозрівша – 1402.92 грн за кіло.

Яловича вирізка у Metro скриншот

Яловича вирізка дозрівша у Metro скриншот

Значно дешевше можна купити яловичу вирізку у мережі «Варус» – там кіло м'яса коштує 749.90 грн.

Яловича вирізка у «Варусі» коштує 749.90 грн за кіло скриншот

На сайтах мереж супермаркетів «Екомаркет», Novus, «Мегамаркет» та «Фора» яловича вирізка не пропонується.

Яловича вирізка – найкраща і найдорожча частина яловичої туші. Цей м`яз майже не отримує за життя тварини фізичного навантаження, тому дуже ніжний. Ідеально підходить для швидкого обсмажування та приготування на грилі.

З тонкої частини вирізки готуються стейки філе-міньйон, з товстої частини – шатобріан. Головна частина вирізки використовується для виготовлення біфштексів. З тонких скибок виходять лангети. З сирої яловичої вирізки готують карпаччо.

Нагадаємо, в Україні відчутно подорожчав один з улюблених продуктів – сало. Зростання цін фіксується як у великих торгових мережах, так і на ринках. Середня споживча ціна на сало у серпні 2025 року зросла на 5,9% у порівнянні з липнем, досягнувши 185 грн за кілограм.