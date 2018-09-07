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    Кличко звільнив свого заступника Резнікова

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    Олексія Резнікова звільнено з посади заступника глави КМДА - Кличко звільнив свого заступника Резнікова
    Фото: Главком
    Олексія Резнікова звільнено з посади заступника глави КМДА

    Олексій Резніков сам подав у відставку на початку вересня

    Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про звільнення заступника голови Київської міської держадміністрації із питань здійснення повноважень самоврядування Олексія Резнікова «за згодою сторін».

    Про це йдеться у розпорядженні № 615 від 5.09.2018.

    Раніше Резніков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що подав у відставку.

    «Мій етап на публічній службі від сьогодні завершено – мою заяву прийнято, залишилися формальності. У грудні 2015-го, після Київради, я збирався втілити те, на що катастрофічно не вистачало часу, – вчитися і закохуватися. Тоді не вдалося – повернувся. Уже в КМДА. Зараз настав час усе ж довчитися і дозакохатися», – написав він.

    Резніков додав, що не йде зовсім. 

    «Є завдання від мера, яке я виконуватиму як радник», – повідомив Резніков.

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    Віталій Кличко відставка КМДА Олексій Резніков
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