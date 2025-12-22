Киянин зробив новорічний подарунок кур’єру Glovo, який напав на нього з кастетом

Рішення родини постраждалого чоловіка неоднозначну реакцію серед користувачів соцмереж

Історія з побиттям 65-річного чоловіка на столичних Нивках отримала неочікувану розв’язку. Попри те, що правоохоронці Шевченківського управління поліції оперативно встановили особу нападника завдяки камерам спостереження та допомозі компанії Glovo, потерпілий вирішив не давати справі кримінального ходу. Як повідомив син постраждалого, удар літньому чоловікові дійсно було завдано кастетом після зауваження про небезпечну їзду тротуаром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис блогера та екскурсовода Кирила Степанця.

За словами Кирила Степанця, нападником виявився 20-річний хлопець із багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Києва через війну. Саме цей факт став вирішальним для родини постраждалого – вони вирішили не псувати юнакові майбутнє судимістю.

«Мої рідні вирішили не псувати хлопцю долю, й зробити такий от новорічний подарунок. Не знаю, якби я сам повів себе на місці батька в такий ситуації… Дилема», – написав блогер.

Водночас Степанець зазначив, що нападник тепер перебуває на особливому контролі в поліції, і висловив сподівання, що цей інцидент стане для хлопця серйозним уроком на все життя. Блогер також подякував журналістам та громаді за розголос, який допоміг «підняти на вуха місто» та швидко знайти зловмисника.

Рішення про прощення викликало неоднозначну реакцію серед користувачів соцмереж.

Нагадаємо, у Києві співробітник компанії Glovo розбив обличчя батькові відомого блогера, екскурсовода та києвознавця Кирила Степанця. Кур’єр вдарив кастетом літнього чоловіка через зауваження. О 17:15 біля будинку по вулиці Щербаківського, 37 курʼєр на велосипеді, що їхав по пішохідній зоні, ще й без ліхтарів, ледь не збив літнього чоловіка, який йшов завантажений пакунками. На зауваження молодик зупинився дістав кастет, й вдарив пенсіонера в обличчя.