Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Можна виходити з укриттів

У Києві о 05:15 оголосили повітряну тривогу. У столиці існувала загроза БпЛА. О 05:34 оголошено відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, уніч на 26 листопада російська терористична армія масовано атакувала безпілотниками Запоріжжя.  Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров уточнив, що внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

