На Нивках сталося потрійне ДТП, рух громадського транспорту зупинено (фото)

Зіткнення сталося між автомобілями Opel, Ford та машиною таксі Peugeot

У Києві на вулиці Щербаківського сталося масштабне зіткнення за участю трьох автомобілів. Унаслідок аварії постраждали двоє людей, їх доправили до лікарні. Як повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася сьогодні на вулиці Щербаківського.

Масштабне зіткнення сталося на вулиці Щербаківського у Києві фото: Національна поліція України/Facebook

На місці події правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення між автомобілями Opel, Ford та машиною таксі Peugeot.

На місці автопригоди працюють бригади швидкої допомоги фото: Національна поліція України/Facebook

За попередніми даними, внаслідок потрійної ДТП постраждало двоє людей – чоловік та жінка. Їх оперативно госпіталізували бригади швидкої допомоги. Наразі на місці автопригоди працюють бригади швидкої допомоги та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, що призвели до зіткнення трьох транспортних засобів.

Нагадаємо, поліцейські затримали водія Tesla, який п’яним сів за кермо та на пішохідному переході на смерть збив 13-річну дівчинку. Повідомляється, шо дорожньо-транспортна пригода сталася минулої п’ятниці близько 21:15 години в Оболонському районі столиці.

23-річний керманич електрокару, рухаючись на з’їзді з мосту зі сторони вулиці Богатирської у напрямку Оболонського проспекту, здійснив наїзд на малолітню дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.