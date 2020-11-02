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    Шість кандидатів у мери Києва проігнорували вимогу про фінзвіти

    • Розсилка
    Шість кандидатів у мери Києва проігнорували вимогу про фінзвіти

    Подали фінансові звіти дев'ять кандидатів у мери з двадцяти

    У неділю, 1 листопада, був крайній термін подачі фінансових звітів партіями, кандидатами в депутати та мери. У Києві частина учасників виборчого процесу не виконали вимоги Виборчого законодавства.

    Про це повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова  під час онлайн-брифінгу.

    «По партіях. Подала звіти 21 партія. Заяву про невідкриття рахунку виборчого фонду – 1 партія, Радикальна партія Ляшка. Вони не відкривали свій рахунок. Не подали заяву про неутворення виборчого фонду 2 партії», – розповіла вона.

    «Кандидати на посаду мера. Подали звіти 9 кандидатів. Заява про не відкриття виборчого рахунку – 5 кандидатів. Не подали заяву про неутворення виборчого фонду – 6 кандидатів», – повідомила Королькова.

    Вона зазначила, що стосовно кандидатів у депутати «досить цікава картина». «Усього 2197 кандидатів у депутати. 128 – відкрили рахунки, про що вони повідомили. 633 подали заявку про неутворення рахунку. А 1436 – просто проігнорували вимогу. Вони не подали жодної інформації про стан справ. Ні про відкриття, ні про закриття, ні про якусь поточну інформацію… Вони просто не з’явилися до такої форми роботи з територіальною виборчою комісією», - повідомила голова Київської міської ТВК.

    Тепер комісія буде вивчати питання, які ж вимоги до тих, хто не здав фінзвіти, які до них санкції. «Ми будемо відповідно аналізувати і направляти у відповідні органи всі запити. Але на це піде певний час. Тому у мене прохання привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Якщо кандидати в депутати не виконують такі вимоги, то яким чином вони будуть виконувати всі інші свої повноваження…», - сказала Королькова.

    Як повідомлялося, станом на 2 листопада до Київської міської територіальної виборчої комісії здали протоколи 9 районних ТВК, проміжні дані щодо виборів у Києві комісія озвучить 3 листопада.

    Нагадаємо, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

    Київська міська територіальна виборча комісія оприлюднила проміжні фінансові звіти 8 з 20 кандидатів на посаду київського міського голови. За попередньою інформацією, найбільше грошей на свою виборчу кампанію витратила кандидатка від «Слуги народу» Ірина Верещук.

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