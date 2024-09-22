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Окупанти намагаються оточити Вугледар – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти намагаються оточити Вугледар – DeepState
Останніми днями ситуація неподалік міста Вугледар суттєво погіршилася
фото з відкритих джерел

Росіяни на БМП почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто

Ворог намагається здійснити оточення міста Вугледар. Про це повідомили аналітики DeepState.

За інформацією джерела, останніми днями ситуація неподалік міста суттєво погіршилася, адже відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли стримати натиск ворога.

У DeepState повідомляють, що присутній у смузі штурмовий батальйон через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони.

«Як на зло, раніше посипалася і оборона 58 ОМПБр в Пречистівці. Через незапланований відхід на «кращі рубежі», відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угрупування», – пишуть в DeepState.

Окупанти намагаються оточити Вугледар – DeepState фото 1

Російські окупанти на БМП почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто.

Раніше повідомлялося, що командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади.

Раніше стало відомо, що російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

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Теги: окупанти місто Вугледар

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