Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки коштував Росії комбінований удар по Києву та області: підрахунок «Главкома»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштував Росії комбінований удар по Києву та області: підрахунок «Главкома»
Наслідки нічної атаки на Київщину у ніч проти 5 серпня 2026 року
фото: ДСНС Київщини

Українській протиповітряній обороні уночі не вдалося перехопити жодну з ракет

У ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет. Під ударом ворога опинились столиця та Київська область. Вартість цього удару вимірюється мільйонами доларів.

«Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.

Зміст

Росія застосувала:

  • Чотири протикорабельні ракети «Циркон/Онікс»;
  • 24 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;
  • 115 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія»

Орієнтовна вартість:

  • «Циркон» – $10 млн за одиницю;
  • «Іскандер-М» – $3,2 млн за одиницю;
  • Shahed – $70 тис. за одиницю.

Чим саме окупанти атакували Україну

У ніч на 2 червня Росія здійснила комбінований удар по українських містах ракетами та дронами різних типів – від балістики до дешевих БпЛА-імітаторів. Основна мета таких атак – перевантаження української ППО та ураження інфраструктури.

«Циркон»

«Циркон» – російська крилата протикорабельна ракета, призначена насамперед для ураження надводних кораблів, зокрема фрегатів і авіаносців, але також може застосовуватися для ударів по наземних об’єктах.​ Вона заявлена як гіперзвукова ракета з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати на гіперзвуковій швидкості.

Характеристика:

  • Максимальна швидкість: 8-10 Махів (до 11 тис. км/год, приблизно 3 км/с).
  • Дальність польоту: від 450 до 1 тис. км за різними оцінками.
    Система управління: інерційна навігаційна система та активна радіолокаційна головка самонаведення. Можливість запуску з надводних кораблів (фрегатів) та підводних човнів, а також з мобільних наземних пускових установок (до прикладу – «Бастіон).
  • Можливі види бойової частини: фугасна, проникаюча, ядерна.
  • Вартість становить $10 млн за одиницю.
  • Район пуску – Курська та Ростовська області РФ.

«Іскандер-М»

«Іскандер-М» – це балістика класу поверхня-поверхня. Рух цієї ракети описує параболу та може уражати цілі перпендикулярно до землі. Всередині вмонтований ракетний твердопаливний двигун, завдяки якому задається швидкість та напрямок руху.

Характеристика:

  • Дальність: 500 км, ракету дуже важко помітити через швидкість та кут підльоту. Також вона оснащена засобами радіоелектронної боротьби, які можуть заглушити сигнали систем ППО та збити їх з пантелику. «Іскандер-М» не має крил.
  • Максимальна швидкість польоту: 2 600 м/с, може залишитися непомітною, доки не здетонує.
  • Вартість становить $3 млн за одиницю.
  • Район пуску – Брянська та Курська області РФ.

Shahed

Шахед-136 – іранський дрон-камікадзе розробки Shahed Aviation. Вперше був представлений у 2020 році. Летить Shahed-136 на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. 

Характеристика:

  • Максимальна дальність польоту – 2500 км.
  • Недоліком є повністю автономний політ, після запуску безпілотник не передає жодної інформації операторам. Було зафіксовано кустарне дообладнання російських дронів модемами мобільного зв'язку, за якими оператори могли б отримувати інформацію про збиття та змінювати маршрути наступних безпілотників. Також відомо про саморобне обладнання відеокамерами, які разом з модемами мобільного зв'язку потенційно можуть надавати інформацію про місця пуску українських зенітних ракет або дозволяти керування дроном попри радіоелектронні перешкоди.
  • Тривалість польоту (без посадки) може складати – до 24 год.
  • Вартість становить $20-$40 тис. за одиницю.
  • Район пуску – Курськ, Міллерово, Орел – РФ., окупований Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Читайте також: Проти законів фізики не попреш. Вся правда про російські супердрони на оптоволокні

Окрему роль у масованих атаках відіграють дешеві безпілотники та дрони-імітатори. Основне завдання – перевантаження української протиповітряної оборони. Дрони-імітатори часто мають спрощену конструкцію та значно нижчу вартість, однак здатні створювати для ППО хибні цілі, змушуючи українських військових витрачати час, ресурси. У комбінованих ударах Росія використовує таку тактику: спочатку запускаються хвилі дешевих БпЛА та імітаторів, а вже після цього – крилаті або балістичні ракети.

Скільки коштував удар

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 143 засоби повітряного нападу – 28 ракет та 115 БпЛА різних типів. Українській протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну з ракет.

Тип озброєння Кількість Ціна за одиницю Орієнтовна вартість
3М22 «Циркон» 4 $10 млн $40 млн
«Іскандер-М» 24 $3 млн $72 млн
Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль», «Пародія» 115 $20-$40 тис. близько $4,6 млн

Таким чином, навіть за мінімальними оцінками, ціна масованого удару по Україні у ніч проти 5 серпня 2026 року може становити близько $116,6 млн. Втім, реальна сума може бути ще більшою, адже точна вартість окремих ракет, дронів-імітаторів та баражуючих боєприпасів залишається невідомою. Навіть приблизні оцінки свідчать: одна нічна атака обходиться Кремлю у сотні мільйонів доларів.

Чому Росія продовжує дорогі атаки

Попри величезну вартість таких ударів, Росія продовжує застосовувати ракети та сотні дронів одночасно. Експерти Інституту вивчення війни (ISW) раніше зазначали, що дорогі комбіновані атаки мають на меті виснажити українську ППО.

ППО не збила жодної балістичної ракети під час нічної атаки на Київ та область
ППО не збила жодної балістичної ракети під час нічної атаки на Київ та область
фото: ДСНС Києва

Тим паче президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році постачання ракет для систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів суттєво скоротилося. «У цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року», – сказав він.

Чи може РФ підтримувати такий темп

Станом на кінець травня 2025 року Росія суттєво наростила виробництво далекобійних засобів ураження. За даними пресслужби ГУР, щомісячні темпи виробництва становили близько 2700 ударних дронів Shahed-136/«Герань-2», а також приблизно 2500 дронів-імітаторів «Гербера». Це означає п’ятикратне зростання виробництва порівняно з літом 2024 року.

Окремо зростає і масштаб загального планування: за оцінками ГУР, у 2026 році Росія може виготовити близько 60 тис. ударних далекобійних дронів і ще приблизно 50 тис. дронів-приманок.

Скільки коштував Росії комбінований удар по Києву та області: підрахунок «Главкома» фото 1

У ракетній сфері темпи значно нижчі. Авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце зауважив, що російська промисловість здатна виробляти до 150 крилатих і балістичних ракет на місяць. При цьому РФ не лише використовує ракети в ударах по Україні, а й паралельно формує певні запаси. Водночас поява ракет Х-101, виготовлених уже у 2026 році, в бойових застосуваннях свідчить, що частина озброєння використовується майже одразу після виробництва, хоча це не обов’язково означає повне виснаження запасів.

Водночас фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов зазначив, що Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця. Флеш зазначив, що останнім часом російські війська дедалі частіше завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по складах, виробничих підприємствах, логістичних об'єктах і торговельних мережах.

На думку експерта, нинішня інтенсивність ударів частково зумовлена використанням Росією накопичених резервів. Водночас надалі, за оцінкою фахівця, окупанти зможуть застосовувати близько 100 балістичних ракет щомісяця. 

Наслідки атаки

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Україну в ніч проти 5 серпня найбільших руйнувань зазнала Київщина.

За даними МВС, у Києві внаслідок ракетного удару загинула одна людина – жінка, якій було 60 років. Щонайменше 16 людей травмовано. Водночас у Київській області є руйнування у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. Там загинули 16 людей, близько 30 – дістали поранення.

Наслідки нічної атаки на Київщину у ніч проти 5 серпня 2026 року
Наслідки нічної атаки на Київщину у ніч проти 5 серпня 2026 року
фото: ДСНС Київщини

Зокрема, цієї ночі сталася наймасштабніша атака на український бізнес за весь час війни. Низка брендів постраждали внаслідок російського обстрілу: Novus; «Нова Пошта»; «Розетка»; Fozzy Group; «Сільпо-Фуд»; «Епіцентр»; Intertop; Pumа; Liqui Moly Ukraine; «Брокбридж»; завод «Пластмас»; «Рабен Україна»; «Євробетон».

Зауважимо, протиповітряною обороною було збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Авіаційні втрати ворога станом на 5 серпня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 5 серпня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський після масованого російського удару закликав країни «Великої сімки» (G7), Європейський Союз та всіх союзників посилити тиск на агресора через санкції, адже значна частина російських підприємств, які виробляють балістичні ракети, досі не перебуває під обмеженнями.

Читайте також:

Теги: російська ракета Київщина Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що змусить Москву погодитися на переговори
Коли Путін сяде за стіл переговорів: три вирішальні фактори
3 серпня, 12:20
Зірки показали наслідки ударів по своїх будинках у Києві
Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки
6 липня, 16:10
За словами Тіра, українські військові вже стикаються в боях із людьми, яких окупанти мобілізували на захоплених українських територіях
Боєць «Азова» пояснив, чому воювати доведеться усім
19 липня, 21:15
Нападником виявився 46-річний киянин, який вже мав проблеми із законом
Нападник, який пограбував мешканця Солом’янського району, проведе за ґратами сім років
22 липня, 09:16
За даними компанії, протягом останнього місяця бренд та його працівники піддаються залякуванням, кібератакам і погрозам фізичною розправою
Під салон G×Bar у Києві невідомі підкинули відрізані голови та нутрощі свиней: реакція поліції
22 липня, 13:01
Один із видів змагання – підйом штурмовою драбиною на четвертий поверх навчальної вежі
Київські рятувальники перемогли на Чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту
27 липня, 09:12
Під час гасіння пожеж надзвичайники постійно контролюють радіаційний фон
Рятувальники назвали головну причину пожеж у Чорнобильській зоні
28 липня, 12:21
Під час спроби патрульних налагодити контакт із хлопцем, юнак вибіг з кімнати і поранив ножем одного з поліцейських
Кидався на рідних і вдарив ножем поліцейського: у Києві затримано 17-річного підлітка
30 липня, 13:48
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
Вчора, 21:07

Новини

Скільки коштував Росії комбінований удар по Києву та області: підрахунок «Главкома»
Скільки коштував Росії комбінований удар по Києву та області: підрахунок «Главкома»
Генштаб ЗСУ: Інформація про ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності
Генштаб ЗСУ: Інформація про ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності
Балістичним ударом знищено логістичний комплекс Pumа, може бути дефіцит
Балістичним ударом знищено логістичний комплекс Pumа, може бути дефіцит
У Києві викрито кол-центр, який ошукав чеських інвесторів на понад 8,4 млн грн
У Києві викрито кол-центр, який ошукав чеських інвесторів на понад 8,4 млн грн
У Києві спецтрамваї рятують колії від деформації під час спеки (фото)
У Києві спецтрамваї рятують колії від деформації під час спеки (фото)
Росіяни знищили центральний склад моторних олив Liqui Moly в Україні
Росіяни знищили центральний склад моторних олив Liqui Moly в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua