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Удар РФ по бізнесу на Київщині. Які компанії зазнали руйнувань і втрат (список)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар РФ по бізнесу на Київщині. Які компанії зазнали руйнувань і втрат (список)
Унаслідок обстрілів загинули щонайменше 17 людей
фото: ДСНС Києва/Facebook

Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти понад 10 великих брендів, компаній та виробництв

У ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області, спрямувавши балістичні й крилаті ракети на цивільну логістичну інфраструктуру. Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти щонайменше 12 великих брендів, компаній та виробництв. Про це повідомляє «Главком».

Унаслідок обстрілів загинули щонайменше 17 людей, понад чотири десятки отримали поранення.

Які компанії зазнали руйнувань та втрат:

  • «Нова пошта» – знищено сортувальний центр у Києві. Загинули троє людей (двоє водіїв-партнерів та працівник підрядної організації), восьмеро отримали поранення. Клієнтам обіцяють повністю компенсувати цінність втрачених посилок.
  • «Сільпо» (Fozzy Group) – спалахнули пожежі на двох розподільчих центрах у столичному регіоні. Загинули шестеро працівників мережі.
  • «Епіцентр-К» – згорів логістичний центр у Києві, а в Калинівці знищено склади й виробничі потужності заводу керамічної плитки. Загинув молодий робітник, троє поранені.
  • Rozetka – трьома балістичними ракетами вщент зруйновано складський комплекс у Броварах, який щодня обробляв понад 100 тисяч замовлень. Об'єкт відновленню не підлягає, співробітники вціліли.
  • Novus – зазнав повторного влучання та суттєвих руйнувань головний логістичний центр мережі. Працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.
  • Puma Ukraine – повністю знищено центральний логістичний комплекс бренду. У компанії попереджають про можливі тимчасові перебої з асортиментом товарів.
  • Liqui Moly Ukraine – вигорів центральний склад постачальника моторних олив та автохімії, люди не постраждали.
  • Intertop – пошкоджено складські потужності мережі.
  • «Брокбридж» – руйнувань зазнали логістичні приміщення компанії.
  • Завод «Пластмас» та «Євробетон» – пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру.
  • Toyota Ukraine – втрачено склад запасних частин та супутніх товарів.

Крім того, у Голосіївському районі столиці через влучання стався витік близько 300 літрів аміаку. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували аварію, загрози для мешканців немає.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

До слова, після масованого удару 5 серпня уряд проведе термінову зустріч із представниками бізнесу після нічної масованої російської атаки на Київ і Київську область. 

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Теги: Київ обстріл

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