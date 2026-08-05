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Кличко відзвітував про темпи підготовки Києва до зими

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко відзвітував про темпи підготовки Києва до зими
За словами Кличка, місто планує повністю завершити необхідні ремонти до початку холодів
фото: КМДА

Кошторис Плану стійкості столиці урізали вдвічі 

Першочерговим завданням для столиці перед стартом опалювального сезону є відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Наразі план робіт виконано на 65%. Про це під час засідання Ради національної безпеки і оборони України повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, місто планує повністю завершити необхідні ремонти до початку холодів.

Кошторис та інженерний захист

Загальну вартість заходів із підготовки Києва та будівництва інженерно-технічного захисту ІІ рівня оцінюють у 6,6 млрд грн. Наразі місто самостійно зводить захист на 16 елементах (середній рівень виконання – 66%), ще на 26 об’єктах працює Агентство відновлення.

Загалом кошторис Плану стійкості столиці урізали вдвічі – з 67 млрд грн до 37 млрд грн. З них 31 млрд грн припадає на проєкти загальнодержавного значення, фінансування яких ділять 50/50 місто та держава. З урахуванням суто міських програм фінансове навантаження на бюджет Києва становить 22 млрд грн. Понад 10 млрд грн місто вже акумулювало, ще 5,2 млрд грн залучили через кредити та допомогу партнерів.

Підготовка до зими та житловий сектор:

  • Мережі та будинки: 800 млн грн спрямували на ремонт електрообладнання у житлових будинках, ще майже 500 млн грн – на програми енергостійкості (ними скористалися понад 2 000 будинків). ДТЕК оновлює мережі на 120 об’єктах.
  • Когенерація: до кінця року мають запустити 200 МВт потужності (57,6 МВт вже ідуть у загальну мережу).
  • Водопостачання та тепло: для резервного живлення водоканалу збудували три дизельні електростанції (16,7 МВт із запланованих 40 МВт). Для резервного тепла місто законтрактувало обладнання на понад 1000 МВт, ще на 564 МВт працює держава.
  • Мобільні котельні: за рішенням уряду столиці передають 12 мобільних котелень і 10 потужних генераторів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький зібрав відповідальні міністерства та служби щодо незадовільного виконання планів стійкості. Корецький наголосив, що «критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення».

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Теги: Віталій Кличко Київ опалювальний сезон столиця

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