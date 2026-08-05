Стало відомо, чи є повторна загроза витоку аміаку в Голосіївському районі Києва

Державна екологічна інспекція оперативно провела огляд місця події

Витік аміаку в Голосіївському районі Києва оперативно локалізований, повторної загрози немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки та довкілля.

Внаслідок російської атаки в Голосіївському районі уламками та ударною хвилею було частково пошкоджено виробниче обладнання одного з підприємств. Державна екологічна інспекція оперативно провела огляд місця події та зафіксувала неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

«Йдеться про поодиноке (осколкове) пошкодження вентиляторів градирні та трубопроводів ємності з аміаком, що призвело до його часткового витоку. Керівництво підприємства поінформувало, що після спрацювання системи сповіщення через витік аміаку працівники підприємства вжили вичерпні заходи для недопущення подальшого його витоку – вони перекрили запірну арматуру», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, орієнтовний обсяг витоку речовини становив понад 100 л, частина якого потрапили в охолоджувальну систему (градирню).

Зазначається, що після прибуття рятувальників витік аміаку швидко ліквідували. Загрози подальшого поширення речовини немає. Водночас під час обстеження на території підприємства зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃).

«Водночас концентрації оксиду вуглецю (CO), діоксиду азоту (NO₂) та ціанистого водню (HCN) не виявлено, що не становить загрозу для здоров’я та стану самопочуття мешканців, які проживають неподалік від зони ураження. Наразі Інспекція здійснює розрахунок розміру заподіяної шкоди відповідно до затвердженої методики внаслідок неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спричинених військовою агресією», – додається у заяві.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу на одному з підприємств Голосіївського району міста Києва було пошкоджено ємність з аміаком, що призвело до його часткового витоку.

Зокрема, уранці 5 серпня в столиці зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. За даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у місті спостерігається підвищена концентрація приземного озону та дрібнодисперсного пилу.