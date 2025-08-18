Головна Країна Суспільство
Законопроєкт про штраф за порушення комендантської години подано на розгляд парламенту

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
фото: Вечірній Київ

Окрім введення штрафів за порушення комендантської години, проєкт закону передбачає право органам поліції провадити адміністративне затримання порушників

Законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану, зокрема комендантської години поданий на розгляд Верховної Ради України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту. 

фото: Скриншот

Зазначається, що ініціатором проєкту є прем'єр–міністр України Юлія Свириденко. Головним визначено комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, куди документ надійшов на опрацювання 18 серпня. 

Основні положення законопроєкту

Законопроєктом встановлюється відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях. Зокрема, за порушення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) до особи буде застосоване покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень). Ті самі дії, вчинені повторно протягом року, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

Ці положення не застосовуються у випадках: 

  • прямування осіб до/з укриттів (захисної споруди цивільного захисту) у разі оголошення сигналів оповіщення щодо здійснення заходів цивільного захисту;
  • надання медичної (домедичної) допомоги або супровід поранених або тяжкохворих людей;
  • здійснення заходів з евакуації населення або рятування майна та в інших випадках, пов'язаних із загрозою життю або здоров'ю громадян.

Крім того, проєктом також передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.

В пояснювальній записці зазначається, що на сьогодні існує нагальна потреба щодо внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення для притягнення винних у таких порушеннях осіб до адміністративної відповідальності. Також існує необхідність у визначенні адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години.         

Нагадаємо, раніше проєкт про адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану, зокрема комендантської години, був схвалений урядом. На той момент розміри штрафів були невідомі. 

Суспільство

На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому
На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому
Кандидат у судді став фіктивним багатодітним батьком
Кандидат у судді став фіктивним багатодітним батьком
Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя
Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя
Шахрай виманив у пенсіонерки 160 тис грн для «освячення️» в церкві
Шахрай виманив у пенсіонерки 160 тис грн для «освячення️» в церкві
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання
NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання

