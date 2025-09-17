Поліція Київщини виявила браконьєрів, які ловили рибу у зоні радіаційного забруднення

Загальна сума збитків, нанесених природно-заповідному фонду, за попередніми підрахунками складає понад 3 млн грн

Поліцейські спільно з працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили трьох осіб, які здійснювали незаконний вилов риби поблизу півострова Домантов на руслі річки Дніпро. За скоєне їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посилання на пресслужбу поліції Київської області.

Повідомляється, що на місці події прибули правоохоронці у складі слідчо-оперативної групи та встановили фігурантів, ними виявилися чоловіки віком від 27 до 59 років.

«Рибалки перебували в човні та виловлювали рибу за допомогою завчасно встановленого забороненого знаряддя – рибальської сітки, після чого вантажили улов до автомобіля», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили речові докази, серед яких знаряддя лову та водні біоресурси різного виду. Загальна сума збитків, нанесених природно-заповідному фонду, за попередніми підрахунками складає понад 3 млн грн.

Слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 249, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 267-1 ККУ).

Нагадаємо, з 15 серпня по 30 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України триває заборона на вилов раків. За порушення цієї норми передбачено покарання у вигляді від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також компенсація за одного незаконно виловленого рака у розмірі 3 332 грн.

До слова, на Київщині рибалка незаконно наловив риби на майже 1,2 млн грн на річці Гнила Оржиця. Чоловік із човна за допомогою дев'яти підйомних пасток впіймав 729 карасів сріблястих та коропів. Його дії викрив Київський рибоохоронний патруль.