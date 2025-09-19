Через обстріл у столиці проблеми з оплатою проїзду у швидкісному трамваї та фунікулері

Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв

Через нічний обстріл столиці сьогодні, 19 вересня, можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Повідомляється, що у зв'язку нічною ворожою атакою у ніч проти 19 вересня сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги комунальному підприємству «Київпастранс», тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

«Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі вже працюють над відновленням стабільної роботи сервісів.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київ. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. За попередніми даними, на кількох локаціях. Повідомляється, що уламки безпілотника впали на проїжджу частину в Шевченківському районі. В результаті пошкоджено тролейбусну мережу.

З повідомлення міського голови Віталія Кличка стало відомо про перші наслідки атаки у столиці. Він повідомив, що падіння й вибух БпЛА зафіксовано в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце влучання.