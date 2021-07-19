Комфорт для всіх. Презентовані ескізні проєкти вулиць Подолу

Учасники заходу були поділені на 4 команди, і кожна презентувала свій варіант вулиці

У Києві працювала літня школа «Вулиці для людей»

Протягом минулого тижня учасники з 17 міст України та Грузії шукали найбільш оптимальні рішення та пропозиції для підвищення безпеки і комфорту вулиць столичного Подолу. Допомогу в процесі створення ескізних проєктів учасники отримали від експертів та менторів із різних міст України та Німеччини. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Учасники отримали непросте завдання – розробити ескізні проєкти 5 вулиць Подолу: Ярославської, Почайнинської, Волоської, Турівської та Оленівської. Напрацювання приємно вразили своєю професійністю та цікавими рішеннями. Важливо, що всі представлені ескізні проєкти – комплексні. Вони передбачають нові схеми організації дорожнього руху разом із велоінфраструктурою, місцями для паркування, засобами заспокоєння руху, інклюзивним пішохідним простором, а також озелененням та розвитком прилеглих територій», – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Густєлєв повідомив, що учасники заходу були поділені на 4 команди, і кожна презентувала свій варіант вулиці.

Так, для вулиць Ярославської та Почайнинської було запропоновано зниження швидкісного режиму до 30 км/год. Крім того, вулицю Ярославську учасники літньої школи «Вулиці для людей» бачать із велосипедними коридорами та односторонньою велодоріжкою на заїзді з вулиці Набережно-Хрещатицької і засобами заспокоєння руху для позначення головних і другорядних напрямків. А вулицю Почайнинську – із підвищеними перехрестями з іншими вулицями та впорядкованими паркувальними місця.

Пропозиції по вулицям Волоській та Оболонській стосувалися облаштування велосипедних смуг та паркувальних місць у заїзних кишенях, розширення зелених зон. Засобам заспокоєння руху та зручній пішохідній інфраструктурі також було приділено значну увагу.

Команда вулиць Турівської та Оленівської запропонувала перетворення вулиць на зручний простір завдяки рекомендованим велосипедним коридорам, підвищеним пішохідним переходам і перехрестям, озелененню, а також упорядкуванню паркування (платного вдень і безкоштовного ввечері і вночі для місцевих мешканців).

«Головним критерієм у проєктуванні був комфорт для всіх, хто користуватиметься вулицями в майбутньому. Всі напрацювання учасників вже передані до Департаменту транспортної інфраструктури, у першу чергу, – до велосектору, для подальшого доопрацювання і втілення у майбутньому», – наголосив Густєлєв.

Нагадаємо, що проєкт був реалізований ГО U-Cycle у партнерстві з Союзом українських студентів у Німеччині (СУСН), Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, ГО «Екодія» за підтримки Center of International Migration and Development.