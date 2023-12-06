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Байден анонсує нову допомогу для України під час виступу в Конгресі – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден анонсує нову допомогу для України під час виступу в Конгресі – Reuters
Неназваний американський чиновник розповів, що президент США оголосить про виділення $175 млн на додаткову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Як пишуть ЗМІ, Байден закликатиме Конгрес ухвалити запит на фінансування національної безпеки, який включає понад $60 млрд на допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 6 грудня, оголосить про виділення фінансування на додаткову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters.

Неназваний американський чиновник розповів, що президент США оголосить про виділення $175 млн на додаткову допомогу Україні під час сьогоднішнього виступу в Конгресі.

Також він закликатиме Конгрес ухвалити його запит на фінансування національної безпеки, який включає понад $60 млрд на допомогу Україні, додав співрозмовник Reuters.

Нагадаємо, на військову допомогу для України Сполучені Штати Америки ще мають $5,9 млрд.

Раніше демократи у Сенаті США представили пакет заходів з національної безпеки на суму близько $111 млрд, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також заходи, спрямованих на захист південного кордону США.

До слова, президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії.

Читайте також: Що по допомозі США? Нас всі кинули?
Теги: Джозеф Байден війна США гроші

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