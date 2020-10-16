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    Новини

    Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)

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    Під час демонтажу МАФів комунальники отримали спротив від невідомих осіб - Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)
    Під час демонтажу МАФів комунальники отримали спротив від невідомих осіб
    Фото: Київблагоустрій

    Біля станції метро прибрали 14 незаконних споруд

    15 жовтня завершився демонтаж незаконних тимчасових споруд, що розміщувалися біля виходів зі станції метро «Либідська».

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Київблагоустрій».

    Всього демонтовано 14 тимчасових споруд, зокрема засобів пересувної торгівлі, торговельних наметів тощо.

    Комунальники розпочали демонтаж вказаних МАФів ще 12 жовтня, але отримали спротив від невідомих осіб: блокування під’їздів, погроза самоспалення, псування машин комунального підприємства (пробите колесо робочої техніки). Але демонтаж відбувся.

    «Разом з Департаментом міського благоустрою нам все ж таки вдалося донести до підприємців, що незаконній торгівлі не місце в європейській столиці. Частково свої тимчасові споруди забрали самі власники, інше демонтували ми», - повідомив т.в.о. директора КП «Київблагоустрій» Микола Бойко.

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    Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)
    Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)
    Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)
    Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)
    Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)
    Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)
    Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)
    Комунальники з «боями» прибрали МАФи біля виходів зі станції «Либідська» (фото)

    Працівники КП «Шляхово-експлуатаційного управління» Голосіївського та Печерського районів вже розпочали прибирання наслідків такої торгівлі, тож Либідська площа буде чиста та вільна від незаконних торговельних об’єктів.

    Київ торгівля благоустрій МАФи
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