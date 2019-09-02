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    У метро попередили пільговиків-порушників, що блокуватимуть Картку киянина

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    У метро попередили пільговиків-порушників, що блокуватимуть Картку киянина

    У метрополітені нагадали про правила пільгового проїзду

    У рамках перевірок документів для пільгового проїзду у столичному метро фахівці підземки виявили неодноразові порушення. Зокрема Картки киянина передавались власниками іншим особам для здійснення проходу, що є порушенням законодавства.

    Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Вона нагадала, що наразі користуватися підземкою безкоштовно може 31 категорія пільговиків, а це 25% пасажирів.

    «Норми передбачають використання оригіналу передбаченого документа власником, якщо пільга загальноукраїнська, та Картки киянина, якщо пільга надана містом», - зазначили в метро.

    «Передача документів чи Карток киянина стороннім особам, які не мають пільги, є порушенням. При виявлені таких випадків відповідна картка блокується на певний час і власник оплачує проїзд на загальних підставах», - попереджають в метрополітені.

    Там закликають пасажирів пільгових категорій відповідально ставитись до використання права безкоштовного проїзду. Також просять батьків перевіряти у школярів столиці наявність дійсного учнівського квитка для уникнення непорозумінь.

    Як повідомлялося, незабаром метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, а й від карток метро

    Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають. З 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься в касах низки станцій підземки.

    Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн. 

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