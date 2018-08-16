Конфлікт між маршрутником та мотоциклістом у Києві переріс у стрілянину



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Між водіями спочатку була словесна перепалка

У Києві стався конфлікт між водієм маршрутного автобусу №47 та мотоциклістом, що завершився стріляниною. Про це пише «Київ оперативний».

За його даними, повідомлення про стрілянину на вулиці Щербаківського, 8 надійшло на лінії 103 та 102 близько 12:00.

Очевидці розповіли, що між водіями спочатку була словесна перепалка, потім бійка. Згодом мотоцикліст дістав зброю на почав стріляти. Водія автобуса госпіталізовано.

Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, 15 серпня біля одного з ринків у Києві сталася бійка, у ході якої її учасники стріляли з невідомої зброї. Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв.

За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом «Мерседес» і двома сріблястими автомобілями «БМВ» і «Тойота» на іноземній реєстрації. У Києві введено план «перехоплення», на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

Поліція вилучила гільзи з місця стрілянини біля ринку на Троєщині в Києві. Поліція дійшла висновку, що зустріч була заздалегідь спланована, і активні учасники конфлікту - знайомі між собою.