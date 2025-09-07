Атака на Київ: з'явились перші кадри наслідків

У Києві є руйнування внаслідок атаки

Ворог масовано атакував столицю ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання у багатоповерхівки. Столична влада повідомила наслідки, моніторингові канали поширили кадри, передає «Главком».

Станом на 04:38 відомо про влучання у три багатоповерхівки у Святошинському районі.

У девʼятиповерховому будинку в цьому районі, де внаслідок атаки сталося загоряння, зафіксовано часткове руйнування з четвертого по восьмий поверх. Повідомляється також про загоряння на складах в цьому ж районі.

У Дарницькому районі також зафіксовано влучання у чотириповерховий будинок. Там сталося часткове руйнування третього поверху.

У чотириповерхівці в Дарницькому районі сталося часткове руйнування третього поверху будинку

Варто зазначити, що у Києві та низці областей надвечір 6 вересня оголосили повітряну тривогу. Атака на Київ та область почалась близько 03:15

Моніторингові канали пишуть, що ударні дрони оточують столицю з декількох напрямків.