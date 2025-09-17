Головна Київ Новини
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: обвинувачений Косов визнав провину та покаявся

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: обвинувачений Косов визнав провину та покаявся
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері, 17 вересня 2025 р
фото: Станіслав Свирид/Суспільне

Артем Косов: «Я дійсно каюсь, мені доведеться з цим жити. Не міг усвідомити, що будуть такі жахливі наслідки»

Закінчились судові дебати у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що адвокати потерпілих у своїх промовах заявили, що всі надані докази достатні для вироку. Вони наполягають на довічному позбавленні волі.

Сторона захисту погоджується з тяжкістю злочину, але не визнає інкриміноване навмисне вбивство, а наполягає на вбивстві по необережності.

Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся, але він заявляє, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

«Мені дуже шкода, що загинула молода людина. Я дійсно каюсь, мені доведеться з цим жити. Не міг усвідомити, що будуть такі жахливі наслідки», – сказав Косов.

Суд видалився до нарадчої кімнати, вирок мають оголосити в понеділок 22 вересня об 11:30. 

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується. 

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня. 

Напередодні, 20 серпня, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері. Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора.

15 вересня засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків, аби сторони уточнили попередні події. Свідки підтвердили, що дії обвинуваченого Артема Косова були умисними. Це також підтвердили висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертиз. Сторона захисту обвинуваченого просила про повторний перегляд відео з фунікулеру, де зафіксоване вбивство, суд погодив це клопотання.

