Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: суд оголосив вирок

Шевченківський районний суд оголосив вирок колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд призначив йому довічне позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Сторона захисту погоджується з тяжкістю злочину, але не визнає інкриміноване навмисне вбивство, а наполягає на вбивстві з необережності.

Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся, але він заявляє, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

Батьки загиблого Максима Матерухіна після оголошення вироку у справі про вбивство їхнього сина. Київ, 22 вересня 2025 року фото: Ліля Гончарук/Суспільне Київ

Повідомляється, що батьки загиблого Максима вважають довічне ув'язнення «справедливим вироком» для Косова. Завтра юнаку мало б виповнитися 18 років.

«Цей день ми довго чекали. Це неймовірні емоції, які не передати словами. Це вдячність людям, які нас підтримували, які з нами йшли до цього переможного кінця. Справедливість настала. І всі почули – довічне. За вбивство нашого сина він отримав те, що заслуговує», – сказала мама Максима Ірина Матерухіна.

Перед оголошенням вироку зібралися рідні та знайомі загиблого підлітка. В руках вони тримали фото Максима Матерухіна.

Люди зібралися на оголошення вироку у справі про вбивство Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. У руках тримають фото загиблого підлітка. Київ, 22 вересня 2025 року фото: Ліля Гончарук/Суспільне Київ

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року Максим Матерухін загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується.

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня.

Напередодні, 20 серпня, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері. Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора.

15 вересня засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків, аби сторони уточнили попередні події. Свідки підтвердили, що дії обвинуваченого Артема Косова були умисними. Це також підтвердили висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертиз. Сторона захисту обвинуваченого просила про повторний перегляд відео з фунікулеру, де зафіксоване вбивство, суд погодив це клопотання.