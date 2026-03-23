«Коридор пошани» для 13-річного Івана: мережу вразив вчинок батьків посмертного донора

glavcom.ua
«Коридор пошани» для 13-річного Івана. Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»
фото: НДСЛ Охматдит﻿

Мама хлопчика Оксана розповіла, що думка про порятунок інших життів прийшла майже одразу, коли стало зрозуміло, що сталася непоправна трагедія

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» відбулася подія, що розчулила всю країну. Лікарі та персонал закладу вишикувалися у «коридор пошани», аби віддати останню шану 13-річному Івану, чиє донорські органи після смерті подарували надію іншим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Охматдиту».

Повідомляється, що хлопчик потрапив до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою. Попри відчайдушні зусилля медиків, врятувати дитину не вдалося – згідно з установленими критеріями було діагностовано смерть мозку. У момент найстрашнішої втрати батьки Івана прийняли складне, але героїчне рішення – вони дали згоду на посмертне донорство.

Мама хлопчика, Оксана, розповіла, що думка про порятунок інших життів прийшла майже одразу, коли стало зрозуміло, що сталася непоправна трагедія.

«Я багато років слідкую за діяльністю лікаря, який проводить трансплантації. Коли ми з батьком Івана зрозуміли, що сталося непоправне, однією з перших думок було – донорство. Мені здається, що це був його вибір… Іван завжди був дуже добрим і щедрим. Він воїн світла, воїн добра», – поділилася Оксана.

Завдяки шляхетному вчинку родини та професіоналізму трансплантологів, четверо пацієнтів, які перебували у критичному стані в листі очікування, отримали шанс на нове життя.

Медики провели Івана коридором пошани, схиливши голови на знак вдячності за цей безцінний дар.

Ця історія відгукнулася в серцях тисяч українців, але особливим є коментар Любові Андрієвич. Жінка зізналася, що менше ніж рік тому пережила таку саму трагедію і прийняла аналогічне рішення.

«Я теж пройшла цей коридор пошани в Охматдиті для чотирирічної Веронічки у липні 2025 року. Я мама, яка теж прийняла у важкий момент правильне рішення. Моя ріднесенька доцюня стала донором для трьох діток. У вашого синочка Івана життя продовжується, тільки в іншому тілі. Життя продовжується...», – написала жінка, висловлюючи підтримку батькам Івана.

Допис зібрав півтори тисячі коментарів, сповнених глибокої поваги до батьків та Івана:

Наталя Каленюк: «У батьків Вані з'явилося чотири дитини, яким він подарував життя! Доземний уклін!»

Євгенія Подобна: «Найщиріші співчуття батькам і подяка за таке рішення. Світла пам’ять Іванові!»

Віта Гоголь: «Такі історії вкотре розбивають серце. Щира вдячність батькам і лікарям».

Аня Китти: «Нехай чотири душі врятованих цим рішенням моляться за душу хлопчика і за благополуччя його родини... Шана батькам і царство небесне хлопчику».

Ольга Руденко: «Боже я не знаю як себе почувають батьки але велика подяка їм, за життя інших людей, але вони віддали найважливіше життя своєї дитини це дуже тяжко, велика пошана і низький уклін!!! Я не знаю змогла б я так чи ні, вони дуже сильні люди,велика пошана».

Раніше повідомлялося, що син став донором печінки для своєї мами. Обох пацієнтів уже виписали з лікарні. Як повідомили в Українському центрі трансплант-координації, минулого року у 48-річної одеситки виявили цироз печінки, спричинений гепатитом С. Єдиним шансом на повноцінне життя для неї була трансплантація.

