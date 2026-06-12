На Київщині негода пошкодила лінії електропередач, тисячі споживачів без світла

Через зливу та шквали без світла залишилися понад 25 тис. родин

Київську область охопив потужний циклон із сильними дощами, грозами та поривами вітру. Буревій спричинив масові аварії на об'єктах енергетичної інфраструктури регіону, залишивши без електропостачання десятки тисяч домівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Наслідки удару негоди

Масштаб пошкоджень: Сильний вітер та падіння гілок призвели до аварійного відключення понад 30 ліній електропередачі

Сильний вітер та падіння гілок призвели до аварійного відключення понад 30 ліній електропередачі Знеструмлені абоненти: Станом на зараз без світла перебувають понад 25 тис. українських родин у різних населених пунктах області

Станом на зараз без світла перебувають понад 25 тис. українських родин у різних населених пунктах області Погіршення ситуації: Сильні зливи та шквальні пориви вітру в регіоні тривають, що призводить до виникнення нових локальних пошкоджень електромереж.

Енергетики переведені у посилений режим роботи. Ремонтні бригади вже ліквідують наслідки негоди та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців Київщини.

Правила безпеки

У компанії радять бути обережними і дотримуватись правил безпеки. Громадян закликають бути обережними, не підходити до обірваних дротів та оперативно повідомляти про пошкодження мереж:

не наближайтесь до обірваних ліній, або обвислих;

не торкайтеся проводів та металевих конструкцій, які можуть перебувати під напругою;

за можливості треба обмежити перебування на вулиці під час грози та сильного вітру.

«Главком» писав, що Київ накрила потужна негода із зливою, градом та сильними поривами вітру, що вже призвело до підтоплення окремих вулиць столиці. Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють про сильний град із дощем у Солом’янському районі. Через те, що дощова каналізація не встигає впоратися з великою кількістю опадів, ускладнення руху та підтоплення проїжджої частини зафіксовані на Берестейському проспекті, Видубичах, а також на вулиці Макіївській.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов рятувальники оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.