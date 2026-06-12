Удар по спадщині: від початку війни у Києві постраждали понад 240 пам'яток

За час повномасштабної війни ударів зазнавали не лише об'єкти місцевого чи національного значення, а й всесвітня спадщина ЮНЕСКО

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зазнали пошкоджень понад 240 об’єктів культурної спадщини, при цьому поточний 2026 рік став одним із найскладніших для історичного фонду міста. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутатка Київради від фракції «УДАР» Ганна Старостенко, інформує «Главком».

Лише з початку цього року в столиці пошкоджено вже 110 пам’яток, а внаслідок масованих російських обстрілів у травні постраждали понад 70 об'єктів. Найбільших руйнувань під час цих нещодавніх атак зазнав історичний центр Подолу.

Зокрема, під час травневого обстрілу, який став одним із наймасштабніших за весь час великої війни, було вщент зруйновано Національний музей «Чорнобиль», який зовсім нещодавно відкрив нову оновлену експозицію до 40-х роковин катастрофи. Наразі до фіксації наслідків російських ударів залучені пам’яткоохоронці та профільні фахівці Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, які працюють у складі понад 70 спеціальних комісій з обстеження пошкоджених будівель.

Загалом за час повномасштабної війни ударів зазнавали не лише об'єкти місцевого чи національного значення, а й всесвітня спадщина ЮНЕСКО, зокрема території Софії Київської та Києво-Печерської лаври.

За словами Ганни Старостенко, такі удари важко вважати випадковими. «Коли під вогнем опиняються музеї, театри, історичні будівлі, бібліотеки та пам’ятки світового значення, це вже не просто руйнування інфраструктури. Ми бачимо свідомі спроби знищити нашу історичну пам’ять, нашу культуру та українську ідентичність», – підкреслила вона.

Нагадаємо, масована атака російських окупаційних військ на Київ у ніч на 24 травня 2026 року завдала шкоди унікальній культурній спадщині держави. Внаслідок потужної вибухової хвилі від прильоту в центрі міста зазнала руйнувань будівля Національного художнього музею України.