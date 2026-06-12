Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 22:11 оголосили повітряну тривогу. О 22:30 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін виступив із новими погрозами на адресу України. Він заявив, що збройні сили Росії будуть лише збільшувати інтенсивність повітряних ударів.