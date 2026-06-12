У Києві вперше представлено порцелянові шедеври династії Трегубових (фото)

Назва виставки походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі»

У Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилася виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових», на якій представлені 377 творів із музейної колекції та родинного зібрання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Виставка демонструє спадкоємність художніх традицій, діалог поколінь і неперервність творчого пошуку. Її назва походить від одного з найвідоміших сервізів Миколи Трегубова «Мир небу і землі» (1985), який сьогодні набуває особливого символічного звучання.

Центральне місце в експозиції посідають роботи Миколи Трегубова (1922–2007) – заслуженого художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, провідного скульптора Коростенського фарфорового заводу. Упродовж творчого життя він створив численні форми столових, чайних і кавових сервізів, декоративних ваз, тарелів і сувенірної продукції, що вирізняються високою культурою форми, досконалим володінням матеріалом і глибоким осмисленням національних традицій.

Відвідати виставку можна до 12 липня фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Твори Валентини Трегубової (1926–2010) – заслуженої діячки мистецтв України, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка та багаторічної головної художниці Коростенського фарфорового заводу – привертають увагу декоративною виразністю, життєрадісністю образів і яскравим українським колоритом. У творчому доробку мисткині – скульптурні композиції, фігурний посуд, оригінальні набори, вази та сувенірні вироби.

фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Окремий розділ виставки присвячений творчості Наталії Трегубової (1952–2021) – скульпторки, живописця і графіка, яка продовжила мистецькі традиції родини, сформувавши власну образно-пластичну мову. Її твори поєднують глибоке психологічне звучання, виважену пластику та уважне ставлення до людського характеру.

фото: Національний музей декоративного мистецтва України

фото: Національний музей декоративного мистецтва України

фото: Національний музей декоративного мистецтва України

фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Вперше широкому загалу представлять і роботи Володимира Трегубова (1957–2013), який працював у галузі скульптури малих форм і живопису. Його творчість вирізняється поєднанням реалістичної точності, художньої експресії та тонкого відчуття декоративної форми.

Коли: до 12 липня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

Нагадаємо, у Музеї Однієї Вулиці на Андріївському узвозі відкрили для огляду унікальну виставку посмертних масок видатних діячів України та світу. Київська експозиція об’єднала понад 350 оригінальних зліпків та перших копій. Головна особливість виставки – її міжнародний масштаб: зазвичай подібні колекції збирають лише «своїх» героїв, натомість на узвозі поруч із Тарасом Шевченком, Лесею Українкою, Симоном Петлюрою та Євгеном Коновальцем сусідять Данте, Кемаль Ататюрк та Володимир Висоцький.