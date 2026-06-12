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Справу про масштабну вирубку лісу на Київщині скеровано до суду: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Справу про масштабну вирубку лісу на Київщині скеровано до суду: деталі
Слідчі вважають, що протягом кількох років учасники схеми незаконно вирубували ліс в Оливському агролісництві
фото: Прокуратура України

Унаслідок вирубок знищили 3 867 дерев. Збитки, за оцінками слідства, перевищили 13 млн грн

До суду передали чотири обвинувальні акти щодо семи фігурантів справи про масштабну вирубку лісу на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Слідчі вважають, що протягом кількох років учасники схеми незаконно вирубували ліс в Оливському агролісництві. Серед обвинувачених – колишні керівники та працівники державних лісогосподарських підприємств, а також посадовці профільних установ.

За версією слідства, у 2017–2020 роках на території Оливського агролісництва діяла схема незаконних рубок, яку організував тодішній генеральний директор ДП «СЛП «Київоблагроліс», залучивши інших посадовців і фахівців лісової галузі.

За даними слідства, упродовж 2017–2020 років на території Оливського агролісництва організували схему проведення незаконних рубок
За даними слідства, упродовж 2017–2020 років на території Оливського агролісництва організували схему проведення незаконних рубок
фото: Київська міська прокуратура

Слідство стверджує, що для отримання дозволів учасники схеми приховували в документах дані, через які довелося б проводити оцінку впливу на довкілля. Саме ця процедура мала показати можливі наслідки для екосистеми та запобігти вирубці.

Окремі посадовці, за даними правоохоронців, погоджували такі рубки або не виконували свої обов’язки належним чином, що дозволило схемі працювати.

Унаслідок вирубок знищили 3 867 дерев. Збитки, за оцінками слідства, перевищили 13 млн грн.

Чотирьом обвинуваченим закидають незаконну порубку лісу та порушення правил екологічної безпеки. Ще трьом – службову недбалість і порушення правил екологічної безпеки.

Максимальне покарання за найтяжчою зі статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Також у Офісі генерального прокурора зазначають, що загалом у трьох регіонах. через незаконні вирубки знищили понад 4,5 тисячі дерев, а збитки довкіллю перевищили 36 млн грн.

Правоохоронці проводили слідчі дії на Полтавщині, Прикарпаттії та Київщині.

Нагадаємо, Департамент безпеки ДП «Ліси України» оприлюднив статистику незаконних рубок за перше півріччя 2025 року. Тернопільська, Хмельницька та Миколаївська області посіли перші позиції за найменшим обсягом незаконних рубок деревини. Водночас майже половина всіх порушень зафіксована на Харківщині та Дніпропетровщині. Найменший обсяг порушень виявлено у філіях «Південний лісовий офіс» – Одеській і Миколаївській областях, а також на Тернопільщині та Хмельниччині, що входять до «Подільського лісового офісу».  

Раніше повідомлялося, що правоохоронці завершили розслідування справи щодо 37-річного чоловіка, який організував масштабну схему незаконної вирубки дерев у лісових масивах Вишгородського району. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. 

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Теги: слідство прокурор прокуратура ліс Київщина

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