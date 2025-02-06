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Син став донором для мами: у «Феофанії» вперше провели родинну трансплантацію печінки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Син став донором для мами: у «Феофанії» вперше провели родинну трансплантацію печінки
21-річний Максим (зправа на фото) вирішив врятувати маму
фото: Український центр трансплант-координації

Досі у клініці проводили пересадки печінки від померлого донора, у 2024 році проведено п'ять таких трансплантацій

Син став донором печінки для своєї мами. Обох пацієнтів уже виписали з лікарні. Як повідомили в Українському центрі трансплант-координації, минулого року у 48-річної одеситки виявили цироз печінки, спричинений гепатитом С. Єдиним шансом на повноцінне життя для неї була трансплантація.

Повідомляється, що жінці провели лікування від гепатиту C і внесли до листа очікування на донорський орган – зараз у ньому 586 пацієнтів. Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) підбирає найбільш споріднені пари «донор-реципієнт» за чергою, надаючи перевагу дітям і людям з найвищим статусом екстреності. Спрогнозувати, скільки часу доведеться чекати донорського органу, складно.

Син пацієнтки, 21-річний Максим, вирішив врятувати маму і після підтвердження імуносумісності хлопець підписав згоду на прижиттєве донорство. Тож у клінічній лікарні «Феофанія» провели одночасно вилучення лівої частки печінки у донора та її підготовку до трансплантації і вилучення печінку у реципієнтки. Потім – розпочали сам процес пересадки. Загалом, родинна трансплантація тривала 12 годин.

Родинна трансплантація тривала 12 годин і пройшла успішно
Родинна трансплантація тривала 12 годин і пройшла успішно
фото: Український центр трансплант-координації

Як розповіли у центрі трансплант-координації, вже наступного після операції дня Максима перевели з реанімації у звичайну палату, а на шосту добу виписали додому. Його мама пробула в реанімації три дні, її стан стабільний і вона також вже вдома. Тепер на обох чекає період відновлення та реабілітації.

«Цією пересадкою клінічна лікарня «Феофанія» розпочала програму родинної трансплантації печінки. Досі у клініці проводили пересадки печінки від померлого донора, у 2024 році провели п’ять таких трансплантацій»,– розповіли у центрі.

Там зазначили, що зараз від живого донора проводять пересадки нирки та печінки. У більшості випадків наявність однієї нирки після донорства не впливає на спосіб життя людини, а через три місяці після видалення частини печінки вона досягає в організмі донора попереднього розміру.

«Хоча, безумовно, хірургічне втручання і донорство все ж несуть певні ризики для фізичного здоров’я донора. Тому люди, які своєю жертовністю дали рідним шанс на повноцінне життя, окрім психологічної винагороди, мають і певні пільги. Зокрема, якщо виникне ситуація, коли донор сам потребуватиме пересадки органів, він матиме перевагу в отриманні анатомічних матеріалів», – зауважили медики.

В Українському центрі трансплант-координації зазначили, що пересадка органів від живого донора передбачена Програмою медичних гарантій, оплачується за державний кошт і є повністю безплатною для донора і реципієнта. У 2024 році в Україні провели 178 родинних трансплантацій: 119 українцям пересадили нирку і 59 – печінку.

Раніше повідомлялося, що після своєї смерті через гостре порушення мозкового кровообігу 13-річний одесит став донором органів для п’ятьох людей, які роками чекали трансплантації. Виявилося, що до Захарівської лікарні підліток надійшов 28 листопада. Лікарі намагалися врятувати йому життя, проте 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Батьки хлопчика погодилися на те, щоб їхній син став посмертним донором органів. Це врятувало життя п’ятьом пацієнтам. 

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Теги: Київ лікарня пільги донор

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