Найменші примати столичного зоопарку виходять на експозицію: де їх побачити

Найменші примати живуть у зоопарку з 2017 року, але відвідувачі зможуть побачити їх лише тепер

У Київському зоопарку облаштували новий простір для левових тамаринів. Тепер їх зможуть побачити відвідувачі. Про це повідомили у КП «Київський зоопарк», інформує «Главком».

Зазначається, що це найменші примати у зоопарку. У 2017 році волонтери врятували кількох левових тамаринів і передали їх на реабілітацію. У КиївЗоо зробили для мавпочок великий вольєр з усім необхідним обладнанням на службовій території.

Найменші примати живуть у зоопарку з 2017 року фото: Київський зоопарк

«Зараз зграя цих активних розбишак настільки адаптувалась та збільшилась, що для їх подальшої соціалізації та зміни умов ми власними силами облаштували новий простір, і цього разу вже в зоні, доступній для відвідувачів», – йдеться у повідомленні.

У зоопарку також поінформували, що для комфортного проживання тварин облаштували різноманітні дерев'яні конструкції, лазалки з гілок дерев, драбинки та канатики, кормовий столик для пікніків та освіжафючий фонтанчик. Для відпочинку у вольєрі є мавпячий будиночок з оглядовим склом.

Працівники зоопарку облаштували зону розваг для тамаринів фото: Київський зоопарк

Побачити тамаринів можна на нижньому парку КиївЗоо. Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування на території – до 18:30. Час роботи квиткових кас: понеділок – з 12:00 до 17:00, з вівторка до неділі – з 10:00 до 17:00.

Раніше тамарини жили на службовій території зоопарку фото: Київський зоопарк

Левова ігрунка або левовий тамарин – рід приматів родини ігрункових. У роді є чотири види. Усі вони живуть у тропічних лісах на сході Бразилії. Левова ігрунка важить до 900 г і близько 30 см в довжину, з хвостом близько 45 см. Живляться переважно комахами, але й можуть споживати дрібних змій, ящірок, плоди.

Батьківщиною левових тамаринів є тропічні ліси на сході Бразилії фото: Київський зоопарк

Тамарини мають довгих хвіст фото: Київський зоопарк

Левовий тамарин за обідом фото: Київський зоопарк

Нагадаємо, у зоопарку на Київщині живе дитинча далекосхідного леопарда з нетиповим чорним забарвленням. Цей підвид є одним із найрідкісніших у світі – у дикій природі їх залишилося близько сотні. Леопарденя на ім’я Гера народилося у серпні 2025 року у пари амурських леопардів – Сальми та Геркулеса. Чорне забарвлення пояснюють рецесивними генами, які можуть у тварин не проявлятися багато років.

До слова, зоопарк поділився світлинами свого улюбленця – рисі на ім’я Степан. Тварина за зиму помітно погладшала, і користувачі соцмереж одразу впізнали у пухнастій тварині себе. Користувачі мережі захоплюються «поважним» виглядом Степана.