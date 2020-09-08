Коронавірус у Києві: за добу додалося 235 нових хворих



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На коронавірус хворіють і дорослі, і діти

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли чотири людини

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 235 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15511 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу у столиці було виявлено 244 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 4826 людей (за добу 75), померли 246 осіб (за добу 4).

У Київській області зафіксовано 6370 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 92 особи. За попередню добу збільшення складало 86 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4235 осіб (за добу 61), померли 117 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 140479 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 7 вересня зафіксовано нових 2411 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 7 вересня у Києві було підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи.

У Київській області було зафіксовано 6278 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 86 осіб.