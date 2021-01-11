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    Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжі дані

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    Коронавірусна мапа Києва - Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжі дані
    Коронавірусна мапа Києва
    Джерело: пресслужба Віталія Кличка

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі

    За минулу добу в Києві виявили 371 хворого на коронавірус, 12 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «Усього коронавірус забрав життя 2089 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в Києві вже 117588», - повідомив він. 

    Серед виявлених за минулу добу хворих:

    • 202 жінки віком від 20 до 82 років,
    • 154 чоловіки віком від 18 до 86 років,
    • 8 дівчаток від одного місяця до 16 років,
    • 7 хлопчиків від семи до 17 років.

    Захворіли, зокрема, шість медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 207 людей. Усього коронавірус подолали 43446 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 129, в Святошинському та Шевченківському районах – по 45, у Дніпровському – 39 випадків.

    «Не нехтуйте своїм здоров‘ям. Дотримуйтесь елементарних правил! Бережіть себе!» – наголосив Кличко. 

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1119314 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 10 січня зафіксовано 4288 хворих на коронавірус. 

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
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