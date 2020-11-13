Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжі дані (карта)
За минулу добу у Києві померли 13 хворих на коронавірус
У столиці за минулу добу зафіксували найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірус за весь час пандемії - 1083. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Усього коронавірус забрав життя 938 киян. На сьогодні в столиці вже 48646 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив мер.
Захворіли:
- 595 жінок віком від 18 до 87 років,
- 422 чоловіки віком від 18 до 84 років,
- 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років,
- 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Захворів, зокрема, і 61 медик.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 354 людини. Всього коронавірус подолали 18333 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, у Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.
«Маски, антисептики, соціальна дистанція – це елементарні, але такі необхідні сьогодні правила. Не нехтуйте ними! І, якщо відчуваєте симптоми захворювання, залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Кличко.
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Всього512652
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Хворіють269486
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Одужали233849
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Померли9317
Як повідомлялося, за минулу добу, 12 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1083 людей. Це на 152 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 11 листопада було 931 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 48646 випадків захворювання на Covid-19.