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    Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжі дані (карта)

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    Коронавірусна мапа Києва станом на 13 листопада - Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжі дані (карта)
    Коронавірусна мапа Києва станом на 13 листопада
    Джерело: пресслужба мера Києва

    За минулу добу у Києві померли 13 хворих на коронавірус

    У столиці за минулу добу зафіксували найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірус за весь час пандемії - 1083. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Усього коронавірус забрав життя 938 киян. На сьогодні в столиці вже 48646 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив мер.

    Захворіли: 

    • 595 жінок віком від 18 до 87 років, 
    • 422 чоловіки віком від 18 до 84 років, 
    • 27 дівчаток від 1 місяця до 17 років,
    • 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

    Захворів, зокрема, і 61 медик.

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали в столиці ще 354 людини. Всього коронавірус подолали 18333 мешканця Києва. 

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 134, у Деснянському – 127 та 126 випадків – у Шевченківському районі.

    «Маски, антисептики, соціальна дистанція – це елементарні, але такі необхідні сьогодні правила. Не нехтуйте ними! І, якщо відчуваєте симптоми захворювання, залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      512652
    • Хворіють
      269486
    • Одужали
      233849
    • Померли
      9317

    Як повідомлялося, за минулу добу, 12 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1083 людей. Це на 152 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 11 листопада було 931 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 48646 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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