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    Коронавірус у Києві: за добу 1417 нових хворих

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    Протягом учорашнього дня подолало коронавірус 476 осіб - Коронавірус у Києві: за добу 1417 нових хворих
    Протягом учорашнього дня подолало коронавірус 476 осіб
    Фото: klichko.org

    Столиця залишається лідером серед регіонів країни за захворюваністю

    За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1417 киян (загалом по столиці 170 517 випадків). Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. Серед захворілих – 45 медиків

    На сьогодні у Києві найвищий показник захворюваності серед регіонів країни. Слідом за Києвом йдуть Одеська (1236), Київська (1092), Львівська (1085) та Харківська (1017 випадків) області.

    Серед тих, хто захворів:

    • 819 жінок віком від 18 до 91 років
    • 528 хлопчиків віком від 18 до 95 років
    • 32 дівчинки від 8 місяців до 17 років
    • 38 хлопчиків від 8 місяців до 17 років

    Крім того, зафіксовано 45 летальних випадків від вірусу (загалом 3701 випадок). 183 пацієнти госпіталізовано з підтвердженим діагнозом Covid-19, 489 людей госпіталізовано з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Подолало вірус 476 осіб (загалом 108 732)

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (318), Деснянському (228) та Дніпровському (159).

    Нагадаємо, що попередньої доби в столиці коронавірус виявили у 1432 киян. Померло 39 осіб.

    Теги: Віталій Кличко Київ вірус коронавірус
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