Столиця залишається лідером серед регіонів країни за захворюваністю

За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1417 киян (загалом по столиці 170 517 випадків). Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. Серед захворілих – 45 медиків

На сьогодні у Києві найвищий показник захворюваності серед регіонів країни. Слідом за Києвом йдуть Одеська (1236), Київська (1092), Львівська (1085) та Харківська (1017 випадків) області.

Серед тих, хто захворів:

819 жінок віком від 18 до 91 років

528 хлопчиків віком від 18 до 95 років

32 дівчинки від 8 місяців до 17 років

38 хлопчиків від 8 місяців до 17 років

Крім того, зафіксовано 45 летальних випадків від вірусу (загалом 3701 випадок). 183 пацієнти госпіталізовано з підтвердженим діагнозом Covid-19, 489 людей госпіталізовано з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Подолало вірус 476 осіб (загалом 108 732)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (318), Деснянському (228) та Дніпровському (159).

Нагадаємо, що попередньої доби в столиці коронавірус виявили у 1432 киян. Померло 39 осіб.