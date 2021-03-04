Коронавірусна карта Києва: де найбільше хворих

Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві

За добу від коронавірусу помер 21 киянин

За останню добу в Києві на коронавірус захворіли 868 осіб. Летальних випадків – 21. Одужали – 310. Про це сьогодні, 4 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (183), Оболонському (130) та Деснянському (116).

У Києві захворіли:

464 жінки у віці від 18 до 89 років

359 чоловіків у віці від 18 до 90 років

26 дівчаток у віці від 3 до 17 років

19 хлопчиків від 3 до 16 років.

Як пояснив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, різке зростання пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах.

Сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення за медичною допомогою.

В Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.