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    Коронавірусна карта Києва: де найбільше хворих

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    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві - Коронавірусна карта Києва: де найбільше хворих
    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві
    Джерело: пресслужба мера Києва

    За добу від коронавірусу помер 21 киянин

    За останню добу в Києві на коронавірус захворіли 868 осіб. Летальних випадків – 21. Одужали – 310. Про це сьогодні, 4 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (183), Оболонському (130) та Деснянському (116).

    У Києві захворіли:

    • 464 жінки у віці від 18 до 89 років
    • 359 чоловіків у віці від 18 до 90 років
    • 26 дівчаток у віці від 3 до 17 років
    • 19 хлопчиків від 3 до 16 років.

    Як пояснив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, різке зростання пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах.

    Сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення за медичною допомогою.

    В Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби кияни коронавірус
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