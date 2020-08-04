Коронавірусна мапа Києва: найбільше нових хворих виявлено в чотирьох районах



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Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус в Києві станом на 4 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

Лідером за кількістю хворих на коронавірус є Дарницький район

За минулу добу найбільше нових випадків захворювання на коронавірус виявлено у чотирьох районах Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 21, у Дніпровському – 18, у Святошинському та Печерському районах — по 13 випадків», - повідомив він.

Загалом кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу ще на 108 людей. «Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян. На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

53 жінки віком від 19 до 82 років,

6 дівчаток від 9 до 13 років,

46 чоловіків віком від 19 до 80 років,

троє хлопчиків від одного до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 3044 мешканця Києва.

«Не нехтуйте правилами, будьте свідомими та обережними! Бережіть себе!» - закликав Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

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Нагадаємо, станом на ранок 4 серпня у Києві підтверджено 8662 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 108 осіб.