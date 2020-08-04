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    Коронавірусна мапа Києва: найбільше нових хворих виявлено в чотирьох районах

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    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус в Києві&nbsp;станом на 4 серпня - Коронавірусна мапа Києва: найбільше нових хворих виявлено в чотирьох районах
    Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус в Києві станом на 4 серпня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Лідером за кількістю хворих на коронавірус є Дарницький район

    За минулу добу найбільше нових випадків захворювання на коронавірус виявлено у чотирьох районах Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 21, у Дніпровському – 18, у Святошинському та Печерському районах — по 13 випадків», - повідомив він.

    Загалом кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу ще на 108 людей. «Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян. На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко. 

    Серед тих, хто захворіли:

    • 53 жінки віком від 19 до 82 років,
    • 6 дівчаток від 9 до 13 років,
    • 46 чоловіків віком від 19 до 80 років,
    • троє хлопчиків від одного до 15 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 3044 мешканця Києва.

    «Не нехтуйте правилами, будьте свідомими та обережними! Бережіть себе!» - закликав Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    Нагадаємо, станом на ранок 4 серпня у Києві підтверджено 8662 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 108 осіб.

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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